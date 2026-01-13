Più sicurezza in Friuli Venezia Giulia: arrivano 143 nuovi poliziotti, rinforzi record ai confini

Nuovi agenti di Polizia in Friuli Venezia Giulia: rinforzi soprattutto per la sicurezza ai confini.

Una vera e propria “ondata” di nuovi agenti è pronta a rafforzare il presidio di sicurezza in tutto il Friuli Venezia Giulia. Secondo il Piano nazionale degli incrementi della Polizia di Stato per il primo trimestre del 2026, la regione beneficerà di un potenziamento massiccio di 143 nuove unità tra agenti e ispettori, con un focus strategico sulla vigilanza dei confini.

La nuova mappa della Polizia di Frontiera

Il dato più rilevante riguarda la Polizia di Frontiera, che vedrà l’ingresso di ben 124 nuovi effettivi distribuiti lungo i punti nevralgici del territorio regionale. Nello specifico, la ripartizione prevede 59 unità assegnate a Trieste, 44 destinate a Gorizia e 21 a Udine. A questi innesti si aggiungono ulteriori rinforzi per le varie specialità, tra cui cinque nuovi agenti per la Questura, quattro per la Polizia Stradale, cinque per la Postale e cinque istruttori per la Scuola di Polizia.

La visione della Regione

“Si tratta di un potenziamento degli organici di grande rilievo – sottolinea l’assessore regionale alla sicurezza, Pierpaolo Roberti – che consentirà di mantenere e rafforzare i controlli ai confini, garantendo al tempo stesso un presidio ancora più capillare e incisivo su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. L’attenzione rivolta, in special modo, alla Polizia di frontiera dimostra quanto sia strategico il nostro ruolo nella sicurezza nazionale“.

“Questi numeri – prosegue l’assessore – sono il risultato di un confronto costante e di una stretta collaborazione tra la Regione e il ministero dell’Interno. Rappresentano un chiaro segnale dell’attenzione riservata al Friuli Venezia Giulia e, in particolare, alla necessità di assicurare elevati livelli di sicurezza lungo le frontiere. In questo contesto, si conferma la bontà della scelta, sostenuta anche dalla Regione, di proseguire con la sospensione dell’accordo di Schengen, una misura che ha continuato a produrre effetti positivi anche nel 2025″.

Nuove assegnazioni in arrivo a giugno

Il piano di rafforzamento degli organici non si esaurirà con questa prima tranche. “Il ringraziamento – conclude Roberti – va al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni. È inoltre importante ricordare che le Scuole di Polizia stanno lavorando a pieno regime: se in questi giorni migliaia di allievi stanno prestando giuramento, già dal prossimo mese di giugno nuove assegnazioni contribuiranno ulteriormente a rafforzare gli organici e la sicurezza del nostro territorio”.