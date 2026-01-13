Vigili del fuoco nel mirino: rubate nella notte le attrezzature di soccorso

13 Gennaio 2026

di Paola Tissile

Il furto nella sede dei vigili del fuoco di San Daniele.

Un furto che ferisce l’intera comunità quello avvenuto tra l’11 e il 12 gennaio ai danni del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Daniele. Nella notte, ignoti sono riusciti a forzare il portone d’ingresso che dà accesso al garage del comando, riuscendo a rubare attrezzature fondamentali per gli interventi di soccorso.

Il bottino del raid

Una volta all’interno, i malviventi hanno rubato diversi macchinari necessari per le operazioni d’emergenza, tra cui alcune motoseghe e strumentazione tecnica specifica come pinze, il mototranciatore e il divaricatore idraulico.

Il danno economico è attualmente in fase di quantificazione e supera le diverse migliaia di euro, ma l’impatto è anche sull’operatività del comando. Sull’episodio procedono i carabinieri di San Daniele, impegnati nelle attività di indagine per risalire ai responsabili del furto e tentare il recupero della refurtiva.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE