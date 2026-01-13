Il furto nella sede dei vigili del fuoco di San Daniele.

Un furto che ferisce l’intera comunità quello avvenuto tra l’11 e il 12 gennaio ai danni del distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Daniele. Nella notte, ignoti sono riusciti a forzare il portone d’ingresso che dà accesso al garage del comando, riuscendo a rubare attrezzature fondamentali per gli interventi di soccorso.

Il bottino del raid

Una volta all’interno, i malviventi hanno rubato diversi macchinari necessari per le operazioni d’emergenza, tra cui alcune motoseghe e strumentazione tecnica specifica come pinze, il mototranciatore e il divaricatore idraulico.

Il danno economico è attualmente in fase di quantificazione e supera le diverse migliaia di euro, ma l’impatto è anche sull’operatività del comando. Sull’episodio procedono i carabinieri di San Daniele, impegnati nelle attività di indagine per risalire ai responsabili del furto e tentare il recupero della refurtiva.