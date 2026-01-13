Droga al volante: ritirate le patenti a tre camionisti in autostrada

Risultati postivi al test antidroga.

Diciotto veicoli controllati, tre patenti di guida ritirate e 30 punti decurtati: è il bilancio dei controlli straordinari con test antidroga effettuati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato al casello autostradale della A34 di Villesse, in provincia di Gorizia.

L’operazione si è concentrata in particolare sui conducenti professionali, con l’obiettivo di verificare le condizioni psico-fisiche alla guida e prevenire comportamenti pericolosi. Nel corso delle verifiche, tre autisti sono risultati positivi ai test antidroga, eseguiti direttamente sul posto grazie alla presenza di un laboratorio forense mobile.

Dopo una prima fase di screening, che ha coinvolto complessivamente 18 conducenti, gli accertamenti di secondo livello hanno confermato la presenza di cocaina in due casi e di cannabinoidi in un caso. I tre conducenti sono stati indagati per guida in stato di alterazione psico-fisica, mentre i veicoli sono stati affidati a una ditta di soccorso.

I controlli sono stati condotti con l’ausilio di un laboratorio forense dotato di strumentazioni cliniche avanzate, in particolare un gascromatografo di massa, capace di rilevare e quantificare con precisione sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive nella saliva.

La Polizia di Stato ha annunciato che la campagna di controlli con test antidroga proseguirà anche nelle prossime settimane sulle principali arterie stradali, con l’impiego di tecnologie moderne e il supporto dei laboratori forensi, per garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada.