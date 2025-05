Sono state premiate questa mattina le migliori ribolle gialle del Friuli Venezia Giulia nella Città del Vino di San Vito al Tagliamento nel corso dell’inaugurazione della terza edizione del Ribolla Gialla Wine Festival, che fino al 2 giugno vedrà la celebrazione di questo famoso vino con oltre 40 appuntamenti insieme a 12 punti enogastronomici nel contesto del centro storico.

L’inaugurazione.

Il teatro Arrigoni ha ospitato la cerimonia inaugurale. L’assessore alla Vitalità Andrea Bruscia, ringraziando le oltre cento persone che hanno reso possibile questa edizione, ha sottolineato come “questa è la nostra festa enogastronomica in una realtà come San Vito che ha tantissimo da offrire: in questi tre giorni uniamo cultura “classica” con spettacoli e altre proposte e cultura del vino, celebrando la Ribolla Gialla grande vino autoctono del Friuli Venezia Giulia”. Il sindaco Alberto Bernava ha posto l’accento oltre che sull’aspetto conviviale e turistico della manifestazione anche su quello del valore per la comunità e “per il mondo della produzione, con le tante cantine protagoniste che creano valore per il territorio. Eventi come questo aiutano a mettere a sistema tante eccellenze”.

Maurizio D’Osualdo, vicesindaco di Corno di Rosazzo, in qualità di vicecoordinatore regionale ha portato il saluto delle Città del Vino mentre sono poi intervenuti insieme a lui nella fase di premiazione delle migliori cantine Stefano Trinco appena rieletto come presidente del Consorzio Doc Friuli Venezia Giulia e Flavio Bellomo presidente del Ceviq certificazione vini.

I vini vincitori.

Infatti nel contesto dell’inaugurazione sono state premiate le cantine vincitrici della seconda Selezione “Calici di Ribolla Gialla”.



La Selezione – alla quale hanno partecipato 58 etichette – è stata promossa dal Comune di San Vito al Tagliamento-Assessorato alla Vitalità in collaborazione con Assoenologi Friuli Venezia Giulia, UNIDOC, Assosommelier FVG, Associazione Città del Vino, Io sono FVG, Regione Friuli Venezia Giulia e Sorsi e Percorsi. Coordinatrice della Selezione Maria Teresa Gasparet, sommelier, giudice sensoriale Sorsi e Percorsi che ha chiamato sul palco i premiati.

Categoria Ribolla Gialla spumante metodo Charmat : Azienda Agricola Bagnarol Franco & c.S.S. con Ribolla gialla Brut Doc Friuli.



: Azienda Agricola Bagnarol Franco & c.S.S. con Ribolla gialla Brut Doc Friuli. Categoria Ribolla gialla spumante metodo Classico : Tenuta Stella con Ribolla gialla spumante metodo Classico Pas dosé 2020.



: Tenuta Stella con Ribolla gialla spumante metodo Classico Pas dosé 2020. Categoria Ribolla gialla secchi e tranquilli : Castello di Spessa soc.agr. arl. con Ribolla gialla “Yellow hills” Doc Friuli Collio 2023.



: Castello di Spessa soc.agr. arl. con Ribolla gialla “Yellow hills” Doc Friuli Collio 2023. Categoria Ribolla gialla secchi e tranquilli, con macerazione delle uve: soc.agr. Colmello di Grotta srl con Ribolla gialla macerata Collio 2023.

La viticoltura sostenibile.

La mattinata ha visto anche il convegno “La sostenibilità in viticoltura L’esempio del vigneto Laudato si’ – Castelgandolfo”. Moderati da Josef Parente – direttore tecnico-scientifico del Festival – sono intervenuti illustri relatori. Il professore Enrico Peterlunger dell’Università di Udine ha illustrato alcune tecniche per rendere ancora più sostenibile il vigneto attraverso varietà di vite resistenti, la siccità controllata e la doppia potatura. Ha inoltre raccontato il suo incontro con Papa Francesco nelle fasi di realizzazione del vigneto papale nel Borgo Laudato Sì a Castel Gandolfo, fortemente voluto dal Pontefice appena scomparso. Antonio Zuliani presidente della Cantina Rauscedo ha illustrato le buone pratiche della sua realtà cooperativa per ottenere sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e sociale. Giannola Nonino, accompagnata dalla figlia Antonella, ricordando il marito Benito da poco scomparso e i 50 anni del premio Nonino ha lanciato un forte messaggio per la tutela della viticoltura del Friuli Venezia Giulia invitando le istituzioni a essere vicine alle imprese.

Infine brindisi inaugurale nella Loggia comunale dove da quest’anno c’è l’Enoteca Fvg: cin cin con i vini di Cantina Collavini, l’aperitivo Nonino e le delizie di Trattoria da Nando. Il programma della mattinata ha visto la collaborazione dell’Università degli studi di Udine, Assoenologi sezione FVG, Unidoc FVG, Città del Vino FVG, Sorsi e Percorsi.

Il pomeriggio.

Il Ribolla Gialla Wine Festival sempre sabato 31 maggio celebrerà i “Cinquanta Anni del Premio Nonino – Per la valorizzazione della civiltà contadina”. Sabato 31 maggio alle 17:30 sulle Gradinate del Castello – insieme ad Angelo Floramo (vincitore nel 2024 del Premio Nonino Risit d’Aur) – Giannola e Antonella Nonino racconteranno i cinquant’anni del Premio, nato nel 1975.



Alle 19:30 in Piazza del Popolo “Deevino” degustazione musicale con Francesco Quarna e Maurizio Rossato direttamente da Radio Deejay. I due dj, appassionati di vino, conducono un percorso attraverso i grandi autori della letteratura e al loro rapporto con il territorio e i suoi prodotti, come per l’appunto il vino. Le parole, accompagnate da musica e immagini, raccontano il territorio, i suoi sapori e la sua storia.



E a seguire alle 20:30 sempre in Piazza del Popolo Finale di Champions League Psg-Inter live su maxischermo. In collaborazione con Inter club Toni Perissinotto San Vito al Tagliamento.