La cerimonia per la conclusione dei lavori a Givigliana.

Conclusi i lavori di messa in sicurezza a Givigliana, frazione di Rigolato. Alla cerimonia oggi hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi e il sindaco di Rigolato Fabio D’Andrea.

“È un risultato importante – ha commentato l’assessore Riccardi – frutto del lavoro della Protezione civile in sinergia con il Comune, che desidero ringraziare. Mettiamo in sicurezza un tratto significativo della frazione di Rigolato, Givigliana, che possiede anche un rilevante valore storico: proprio qui passavano – come ci ha orgogliosamente spiegato il sindaco – le portatrici carniche per raggiungere il fronte“.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale, quello realizzato dalla Protezione civile potrebbe apparire un intervento minore, ma non lo è affatto: “Non si tratta certo di un’opera di poco conto. Ritengo – ha aggiunto l’assessore – che questo rappresenti uno dei grandi impegni che il sistema della Protezione civile porta avanti con costanza, intervenendo per mettere in sicurezza porzioni di territorio che, grazie a queste opere, possono oggi contare su condizioni di resilienza garantita nel tempo. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro importante che la Regione ha continuato a svolgere negli anni“.



Infine, Riccardi ha dichiarato di essere rimasto positivamente colpito dalla presenza di numerose persone che sono tornate nelle proprie case: “Questo è davvero un bel pezzo di storia del Friuli”.