Diplomati all’Itis di Gorizia nel 1973, un legame che dura da più di 50 anni

Un filo invisibile ma resistente continua a legare gli ex alunni che nel 1973 sostenevano l’esame di maturità presso l’ITIS di Gorizia, classe Vec. Dopo l’evento del 2023 in cui sono stati festeggiati i 50 anni con tanto di targa commemorativa, il gruppo ha deciso di rivedersi periodicamente e il 24 maggio scorso è stato così festeggiato il 52° anno. Una dozzina di loro si è ritrovata per celebrare questo anniversario, confermando come certi legami resistono al trascorrere del tempo.

L’incontro è iniziato in un agriturismo di Lucinico, gestito da uno degli ex compagni di classe, che ha aperto le porte della sua attività per accogliere il gruppo e gustare un aperitivo in allegria e all’aperto grazie alla bella giornata. Da qui, tutti insieme si sono poi spostati verso le verdi colline del Collio, nei pressi di Cormons, dove un altro agriturismo ha fatto da cornice al momento principale della giornata.

Dai ricordi di scuola alle esperienze di vita.

Il pranzo si è trasformato naturalmente in un’occasione per ritrovare quella complicità che caratterizzava gli anni di scuola. Non sono mancati i brindisi, accompagnati dal tradizionale taglio della torta, ma soprattutto si è respirata un’atmosfera genuina e serena. I ricordi hanno preso il sopravvento: episodi scolastici rimasti impressi nella memoria, battute scambiate con i professori che oggi fanno sorridere, aneddoti curiosi di una vita scolastica molto diversa da quella attuale.



Tra una portata e l’altra, le conversazioni hanno spaziato dai banchi di scuola alle esperienze di vita, dalle vecchie abitudini studentesche ai cambiamenti sociali di questi decenni. Ogni racconto ha riportato alla luce piccoli dettagli che sembravano dimenticati, ma che in realtà erano solo sopiti nella memoria collettiva del gruppo.

Un sito per “non perdersi di vista”.

L’evento è stato documentato attraverso riprese video e fotografie, materiale che andrà ad arricchire il sito web dedicato al gruppo. In questo archivio digitale rappresenta un vero e proprio tesoro di memoria, dove sono conservati documenti, articoli di giornale, immagini e video che raccontano la storia di questi ex compagni dal 1973 ad oggi.

L’incontro ha confermato come, nonostante le strade della vita abbiano portato ognuno verso destinazioni diverse, rimanga sempre vivo il desiderio di ritrovarsi e vivere il presente con chi ha condiviso un pezzo importante del passato.