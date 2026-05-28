Il Friuli Venezia Giulia celebra i protagonisti del tiramisù più lungo del mondo

Dal Friuli Venezia Giulia a Londra, passando per una delle eccellenze più amate del Made in Italy. Il tiramisù da record, lungo oltre 440 metri e realizzato nella capitale britannica da più di cento chef e pasticceri italiani, continua a far parlare di sé anche dopo la conquista del Guinness World Record. Un risultato che non è stato soltanto una spettacolare impresa gastronomica, ma anche una vetrina internazionale per il territorio, le sue professionalità e la qualità dei prodotti italiani.

A Trieste, nel Salone di rappresentanza della Regione, i protagonisti di “The Longest Tiramisù” sono stati celebrati con una cerimonia di premiazione che ha riconosciuto il valore del lavoro di squadra, dell’organizzazione e della capacità di trasformare un dolce simbolo della tradizione in un’occasione di promozione per il Friuli Venezia Giulia e per l’intero Paese.

Il riconoscimento per il tiramisù più lungo del mondo.

“Il Guinness del tiramisù più lungo del mondo conquistato a Londra ha avuto una visibilità enorme – ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la cerimonia – . Si è trattato di un riconoscimento importante per il Friuli Venezia Giulia e per il Made in Italy grazie a un prodotto di assoluta qualità. Persino l’ambasciatore italiano ha sottolineato quanto questo evento abbia attirato l’attenzione della capitale del Regno Unito. Per questo successo vanno ringraziate tutte le aziende e tutti i professionisti che hanno partecipato a questa grande impresa che ha dato lustro al nostro Paese”.

Il tiramisù lungo oltre 440 metri

A fine aprile al Chelsea Old Town Hall di Londra oltre cento chef e pasticceri italiani hanno realizzato infatti un tiramisù lungo ben 440 metri e 58 centimetri.

Nel Salone di rappresentanza della Regione oggi sono stati consegnati attestati, medaglie e riconoscimenti ai protagonisti della straordinaria sfida, a partire dall’ideatore Mirko Ricci e dall’Associazione Etica del Gusto presieduta da Gianfranco Cassin.

“I nostri prodotti agroalimentari sono un valore aggiunto”

“I nostri prodotti agroalimentari hanno un valore aggiunto senza eguali – ha ricordato Fedriga -. Sono frutto di radici solide, di storia, di cultura e rappresentano un fattore di attrazione per il nostro territorio. Conoscere il Friuli Venezia Giulia significa certamente apprezzare le sue bellezze naturali e il suo patrimonio culturale ma anche assaggiare produzioni di qualità elevatissima che, come in questo caso virtuoso, devono essere raccontate in modo efficace”.

Nel corso dell’evento è stato celebrato il lavoro di squadra dei soci di Etica del Gusto coinvolti in questa impresa: Dusci, Orso Bakery, Al Bon Bon, Cassin, Castellarin, Paradiso dei Golosi, Valentinis, Eppinger e Caffè del Cuore.