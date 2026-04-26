Anche Etica del Gusto tra i protagonisti del tiramisù più lungo del mondo.

Un’impresa da Guinness che profuma di caffè, mascarpone e tradizione italiana. I maestri pasticceri del progetto Etica del Gusto, insieme a un team di professionisti della pasticceria provenienti da tutta Italia, hanno conquistato il Guinness World Records realizzando il tiramisù più lungo del mondo: ben 440,58 metri.



L’evento si è svolto nella prestigiosa sede della Chelsea Old Town Hall, nel cuore di Londra, trasformata per l’occasione in un laboratorio dolciario senza precedenti. Un risultato straordinario, ottenuto grazie a un lavoro corale che ha unito tecnica, organizzazione e spirito di squadra.

Un dolce da record dedicato alla monarchia britannica

Il gigantesco tiramisù è stato dedicato a Carlo III e alla Camilla, come simbolo del legame sempre più forte tra Italia e Regno Unito. Un gesto dal forte valore simbolico che celebra non solo la cultura gastronomica italiana, ma anche il ruolo della comunità italiana all’estero.



Oltre al record, l’iniziativa ha avuto anche un importante risvolto solidale. Le migliaia di porzioni realizzate sono state vendute e il ricavato sarà devoluto alla Esharelife Foundation, impegnata in progetti umanitari e sociali a livello internazionale. Un connubio perfetto tra eccellenza culinaria e beneficenza, che ha reso l’evento ancora più significativo.

Il contributo delle pasticcerie del Friuli Venezia Giulia

Determinante anche il contributo del Friuli Venezia Giulia, presente con diverse pasticcerie di Etica del Gusto che hanno portato a Londra competenze, esperienza e qualità artigianale. Tra queste Dusci di Udine, Orso Bakery di Aiello del Friuli, Al Bom Bom di Trieste, Cassin con sedi a San Vito al Tagliamento e Bagnarola di Sesto al Reghena, Castellarin tra Martignacco e Udine, Paradiso dei Golosi di San Pietro al Natisone, Valentinis di Udine, Eppinger di Trieste e Caffè del Cuore di Roveredo in Piano.