Le prime selezioni di Percoto Canta a Cervignano.

Più di cento iscritti da tutta Italia, tra solisti ed ensemble vocali, per provare a conquistare un posto sul palco della fase decisiva. Percoto Canta, uno dei concorsi canori più longevi e riconosciuti del panorama nazionale, entra nel vivo con la prima scrematura in programma sabato 30 e domenica 31 maggio alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli.



La manifestazione, giunta alla 39ª edizione e spesso definita la “Piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia”, conferma anche quest’anno la sua capacità di richiamare giovani artisti da diverse regioni italiane. In palio, oltre alla possibilità di esibirsi davanti a una giuria qualificata e a un pubblico sempre più ampio, c’è anche un primo premio da 10mila euro, pensato come sostegno concreto per chi sogna una carriera nella musica.

Le selezioni a Cervignano

La prima fase si svolgerà alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, dove i candidati saranno valutati da una giuria chiamata a individuare i 25 semifinalisti. Tra i nomi di rilievo figurano il cantautore e compositore Niccolò Agliardi e l’attrice e cantante Petra Magoni, che avranno il compito di ascoltare e selezionare i concorrenti più promettenti.

Le selezioni si terranno sia in presenza sia da remoto, una formula pensata per permettere la partecipazione anche a chi arriva da più lontano, evitando lunghi spostamenti in un periodo dell’anno ancora particolarmente intenso per molti giovani impegnati negli studi.

I partecipanti arrivano da tutta Italia

A guidare la classifica delle presenze è il Friuli Venezia Giulia, con concorrenti provenienti da tutte le province: 26 dalla provincia di Udine, 15 da Trieste, 8 da Gorizia e 7 da Pordenone.



Forte anche la partecipazione da fuori regione. Tra le aree più rappresentate ci sono Emilia Romagna e Lombardia, seguite da Veneto, Piemonte e Campania. In gara anche artisti da Lazio, Marche, Calabria, Trentino Alto Adige, Puglia, Liguria e Sicilia, a conferma della dimensione nazionale ormai raggiunta dal concorso.

La semifinale a Grado e la finale a Gorizia

I 25 artisti selezionati accederanno alla semifinale, in programma sabato 25 luglio sul lungomare Nazario Sauro di Grado. Sarà una serata aperta al pubblico, durante la quale i concorrenti avranno l’occasione di esibirsi dal vivo e avvicinarsi ulteriormente al traguardo finale.



Al termine dell’appuntamento, la giuria annuncerà i 12 finalisti che saliranno poi sul palco dello storico Teatro Verdi di Gorizia, dove si svolgerà la finalissima sabato 10 ottobre. Ad accompagnare gli artisti tra brani inediti, cover e duetti sarà una grande orchestra diretta da Nevio Lestuzzi, direttore artistico del contest.

La masterclass con Federica Abbate

Il percorso di Percoto Canta non sarà soltanto una competizione, ma anche un’occasione di crescita. Domenica 26 luglio, il giorno successivo alla semifinale, i 12 candidati selezionati potranno partecipare alla masterclass “La scrittura di una canzone pop”, tenuta da Federica Abbate.



Autrice tra le più importanti della scena musicale italiana, definita la “penna di platino” del pop made in Italy, Abbate ha firmato brani per artisti come Fedez, Baby K, Marracash, Marco Mengoni, Elodie, Francesca Michielin e Boomdabash. Il lavoro sarà finalizzato alla scrittura di un brano inedito in vista della finalissima.

Il Premio Social e l’impegno solidale

Anche per questa edizione viene confermato il Premio Social, una menzione speciale votata online attraverso il sito e i canali ufficiali del concorso. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza fino all’inizio della serata finale.



Accanto alla musica, Percoto Canta rinnova anche il proprio impegno solidale con iniziative benefiche a sostegno di Aisla Onlus. Sono previste serate musicali dedicate alla sensibilizzazione sulla Sla e viene confermata l’adesione al progetto “MY voice – dona la tua voce”, che invita artisti e pubblico a donare la propria voce per alimentare le banche vocali digitali a favore delle persone colpite dalla malattia.