L’incidente a Tricesimo: la vittima è Ekaterine Jajvani

Tragedia nella tarda serata di mercoledì 27 maggio a Tricesimo, dove una donna di 33 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto lungo la statale 13 Pontebbana. La vittima è Ekaterine Jajvani, di origine georgiana e residente in Friuli, mamma di un bambino di cinque anni.

L’incidente si è verificato attorno alle 23, in via Roma, nel tratto della Pontebbana all’altezza della concessionaria Molino.

L’investimento lungo la statale

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada insieme a un’altra signora quando è stata travolta da una Fiat Punto che percorreva la statale. L’impatto è stato violentissimo: la 33enne sarebbe stata sbalzata per diversi metri, circa una trentina, riportando ferite gravissime. La donna che si trovava con lei non è stata colpita dal veicolo, ma è rimasta profondamente scossa da quanto accaduto.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari con automedica e ambulanza. Il personale medico ha tentato a lungo di salvare la vita alla donna, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: per la 33enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’investimento. La statale 13 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti.