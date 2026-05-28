Armi da guerra abbandonate nel bosco a Tarvisio, trovati tre fucili d’assalto

Sequestrati tre fucili d’assalto, indagini sui collegamenti con fatti avvenuti in Austria.

Tre fucili d’assalto abbandonati nella boscaglia, in un’area boschiva vicino alla strada statale 54, nella frazione di Fusine, a Tarvisio. È quanto hanno rinvenuto i Carabinieri della Stazione di Tarvisio, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della locale Compagnia, durante un intervento effettuato nella giornata di ieri.



Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Le armi, tutte prive di munizioni nei caricatori, sono state recuperate e poste sotto sequestro penale, in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità giudiziaria.

Il ritrovamento nella boscaglia a Fusine

I militari sono intervenuti in una zona boschiva adiacente alla statale 54, nel territorio comunale di Tarvisio. Nascoste e abbandonate tra la vegetazione sono state trovate tre armi da guerra: un fucile semiautomatico Steyer AUG A3 Kommando, custodito all’interno di una valigetta e completo di caricatore senza munizioni; un fucile semiautomatico WBP, anch’esso munito di caricatore privo di colpi; e un fucile semiautomatico Daniel Defence, trovato dentro una valigetta e completo di caricatore, anche in questo caso senza munizioni.



Sul posto sono arrivati anche gli artificieri del Comando Provinciale di Udine, incaricati della messa in sicurezza delle armi e dei rilievi dattiloscopici, utili a individuare eventuali impronte o tracce lasciate da chi le ha maneggiate.

Il collegamento con fatti avvenuti in Austria

Dai primi accertamenti, i fucili sarebbero collegati a eventi delittuosi avvenuti nella vicina Austria. Un elemento che rende il ritrovamento particolarmente delicato, anche per la posizione geografica dell’area, a poca distanza dal confine.



Le indagini sono ora concentrate sulla provenienza delle armi, sulle modalità con cui sono state abbandonate nella zona boschiva e su eventuali collegamenti con persone o gruppi coinvolti nei fatti avvenuti oltreconfine. Tutto il materiale recuperato è stato posto a sequestro penale. Saranno gli ulteriori accertamenti tecnici e investigativi a chiarire il percorso delle armi e il motivo della loro presenza nel territorio di Tarvisio.