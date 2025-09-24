Premio Personaggio dell’Anno 2025, le candidature su Friuli Oggi.

Friuli Oggi lancia il Premio Personaggio dell’Anno 2025. I lettori possono proporre le candidature e si voteranno le migliori arrivate. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Friuli con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:

nel campo della solidarietà umana;

per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio

dovere;

dovere; per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;

per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;

nel campo dello sport;

nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;

nel campo dell’assistenza e beneficenza.

Come funziona.

Entro il 19 ottobre lettori possono segnalare le proposte alla mail premiopersonaggiofriuli@gmail.com con oggetto “Personaggio dell’anno“. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel punto spetterà di nuovo ai lettori scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.