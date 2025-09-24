Premio Personaggio dell’Anno 2025, le candidature su Friuli Oggi.
Friuli Oggi lancia il Premio Personaggio dell’Anno 2025. I lettori possono proporre le candidature e si voteranno le migliori arrivate. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Friuli con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:
- nel campo della solidarietà umana;
- per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio
dovere;
- per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;
- per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;
- nel campo dello sport;
- nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;
- nel campo dell’assistenza e beneficenza.
Come funziona.
Entro il 19 ottobre lettori possono segnalare le proposte alla mail premiopersonaggiofriuli@gmail.com con oggetto “Personaggio dell’anno“. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel punto spetterà di nuovo ai lettori scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.