24 Settembre 2025

di Redazione Friulioggi

Premio Personaggio dell’Anno 2025, le candidature su Friuli Oggi.

Friuli Oggi lancia il Premio Personaggio dell’Anno 2025. I lettori possono proporre le candidature e si voteranno le migliori arrivate. L’istituzione del premio nasce per dare un riconoscimento a persone o istituzioni che si siano particolarmente distinte in Friuli con la loro opera e attività. Ecco alcuni ambiti possibili, non necessariamente gli unici:

  • nel campo della solidarietà umana;
  • per avere operato in particolari condizioni di disagio nell’adempimento del proprio
    dovere;
  • per essersi altamente distinti nel campo sociale, professionale, educativo;
  • per attaccamento al dovere e fedeltà al lavoro;
  • nel campo dello sport;
  • nel campo della cultura, dell’arte, della musica, del teatro, del folklore, ecc.;
  • nel campo dell’assistenza e beneficenza.

Come funziona.

Entro il 19 ottobre lettori possono segnalare le proposte alla mail premiopersonaggiofriuli@gmail.com con oggetto “Personaggio dell’anno“. La giuria, raccolte le segnalazioni, procederà con un suo contributo alla formazione di una lista delle candidature. A quel punto spetterà di nuovo ai lettori scegliere tra i candidati al Personaggio dell’anno con un voto online.

