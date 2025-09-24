Il vento scoperchia il tetto di una casa a Mereto di Tomba

Tetto di una casa scoperchiato dal vento a Mereto di Tomba.

A causa del forte vento oggi a Mereto di Tomba, in via della Vittoria nella frazione di San Marco, nei pressi dell’incrocio stradale, il tetto di una casa disabitata si è scoperchiato facendo cadere detriti sulla strada. Non c’è stato fortunatamente nessun danno alle persone. I vicini di casa hanno prontamente avvertito l’ufficio tecnico del Comune che si è recato sul posto allertando celermente polizia locale e vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno quindi messo in sicurezza la zona.

“Attualmente sono state posizionate delle transenne – fa sapere il vice sindaco di Mereto di Tomba, Mattia Mestroni –. Chiediamo pertanto di prestare attenzione e di rispettare i limiti di velocità che, in quella zona, visto il restringimento stradale, è di 30 km all’ora. Anche nel nostro comune segnaliamo purtroppo la presenza di molti stabili disabitati che possono essere pericolosi e che spesso costringono le autorità a intervenire per la messa in sicurezza del territorio”.