Vasta operazione anti mafia della polizia, coinvolta anche la Questura di Udine: 24 gli indagati.

C’è anche la Questura di Udine tra le forze di polizia che hanno partecipato alla vasta operazione contro il clan Scalisi, storicamente radicato ad Adrano (Catania). La polizia di Stato, come riporta Ansa, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, detenzione di armi e altri reati aggravati dal metodo mafioso.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania e dallo Sco, ha impegnato oltre 150 operatori di numerose questure italiane, tra cui anche quella friulana. L’attività investigativa – condotta da ottobre 2023 a settembre 2025 – ha documentato estorsioni a imprenditori edili e agricoli, incendi intimidatori e traffici di stupefacenti: sequestrati oltre un chilo di droga e tre pistole.

Complessivamente sono 24 gli indagati raggiunti da misure cautelari, dieci dei quali già fermati nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni in diverse regioni e accertato l’uso illecito di telefoni cellulari da parte di alcuni detenuti per organizzare nuove attività criminali.