Presepi FVG: record di 2.500 Natività e una mappa digitale per scoprirle tutte

Presentata la nuova edizione di Presepi Fvg.

Più di 2.500 rappresentazioni della Natività di cui 24 nuove, allestite in 172 siti sull’intero territorio regionale. Sono i numeri di ‘Presepi Fvg – La tradizione che prende forma’, l’iniziativa promossa dal Comitato regionale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, giunta alla 22esima edizione, che quest’anno, nella scelta del tema, si pone in sintonia con le celebrazioni Onu dedicate al mondo rurale e alla donna agricoltrice.

“Un’evento cresciuto nel tempo – ha ricordato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, durante la presentazione della rassegna, nella sede della Regione a Udine -. Molto spesso ci troviamo di fronte a vere a proprie opere d’arte dei maestri presepisti, ma ciò che conta è il messaggio che il presepe trasmette, quello della Cristianità, in una società che cambia, evolve ma non sempre in positivo”.

“Vengo da Bruxelles, dove nella Grand Place è stato realizzato un presepe con delle statue senza volto – ha raccontato Bordin -. Una scelta fatta nel segno dell’inclusione, che ha acceso un ampio dibattito e che personalmente ritengo imbarazzante. I volti dei personaggi del presepe sono sì legati alla tradizione cristiana, ma sono volti che trasmettono valori di solidarietà, amicizia, pace e amore. Valori universali, patrimonio di ciascuno di noi, da trasmettere alle future generazioni senza timori, senza pensare che possano offendere qualcuno”.

La mappa dei presepi online.

Il presidente dell’Assemblea legislativa regionale ha quindi ringraziato tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di questa iniziativa, a cominciare dal presidente del Comitato regionale delle Pro Loco, Pietro De Marchi, affiancato dal segretario Marco Specia, che ha illustrato le novità inserite nel sito web www.presepifvg.it, dove ogni visitatore, oltra a visionare la mappa dei siti presepiali, potrà lasciare il proprio voto e una recensione.

Alla conferenza stampa hanno portato il loro saluto anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, il direttore della Società filologia friulana, Feliciano Medeot, il vicepresidente della Fondazione Friuli, Guido Nassimbeni e Fabrizio Cedermaz di Civibank. Realtà che sostengono le scuole Primarie e dell’Infanzia, sono una settantina, nella partecipazione al concorso presepi riservato loro anche quest’anno.

“Presepi FVG è una testimonianza viva della ricchezza del nostro territorio perché unisce tradizione, arte artigiana e il grande lavoro delle comunità e delle Pro Loco, che anno dopo anno contribuiscono a far crescere un’iniziativa capace di coinvolgere centinaia di località e centinaia di migliaia di visitatori. Per questo la Regione sostiene convintamente un progetto che valorizza il Friuli Venezia Giulia e ne rafforza l’attrattività”, ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.