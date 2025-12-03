Bocconi avvelenati a Udine, indaga la polizia locale

Trovati bocconi avvelenati in via Monte Nero a Udine.

Il ritrovamento e la segnalazione da parte di una cittadina di alcuni “bocconi avvelenati” in via Monte Nero a Udine ha fatto immediatamente scattare l’intervento della sezione ambientale della Polizia Locale. Dopo la segnalazione, gli agenti hanno esteso i controlli anche alle aree limitrofe per verificare la presenza di altri alimenti contaminati.

Nel corso delle verifiche, il personale della Polizia Locale ha individuato, all’interno di un diverso cortile della stessa via, altre due polpette di carne ricoperte da una sostanza lumachicida. I bocconi sono stati immediatamente sequestrati e inviati al laboratorio tossicologico dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Basaldella per le analisi di rito. Allo stesso tempo è stato informato anche il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria.

Le indagini.

La Polizia Locale ha già avviato un’indagine per risalire ai responsabili, avvalendosi anche delle immagini di videosorveglianza pubblica e privata presenti nell’area. Qualora gli autori del gesto venissero identificati, saranno denunciati per aver messo concretamente a rischio l’incolumità degli animali domestici e della fauna selvatica.

L’uso di esche avvelenate per l’uccisione di animali selvatici e domestici costituisce un reato grave, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Anche il maltrattamento di animali prevede sanzioni pesanti, con pene fino a due anni e multe fino a 30 mila euro.

Il Comune invita a prestare la massima attenzione.

Il Comune di Udine, insieme alla Polizia Locale, invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi ritrovamento sospetto, indicando con precisione luogo e circostanze, così da consentire un intervento rapido e prevenire potenziali danni agli animali.

“Si tratta di episodi già avvenuti in passato, su ci siamo intervenuti tempestivamente per proteggere i nostri amici animali. Sono a tutti gli effetti di comportamenti vili che non appartengono al vivere civile e rispecchiano atteggiamenti violenti”, è il commento dell’Assessora alla Polizia Locale, sicurezza partecipata e benessere animale Rosi Toffano. “Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni, questo tipo di collaborazione è fondamentale per garantire la sicurezza nei quartieri sotto tutti gli aspetti”.