Arpa lancia il “Widget UV” per scoprire quando il sole scotta e come proteggersi in ogni Comune

Arpa FVG ha presentato il nuovo Widget UV, uno strumento digitale che permette di consultare le previsioni sui raggi ultravioletti a livello comunale in modo semplice e immediato. L’applicazione trasforma dati scientifici complessi in informazioni accessibili, con l’obiettivo di indicare quando l’esposizione al sole diventa più intensa e quali comportamenti adottare per ridurre i rischi.

Previsioni sui raggi UV per ogni comune

Il sistema fornisce previsioni dei raggi UV per la giornata in corso e per i due giorni successivi, calcolate su scala comunale in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il Widget segnala anche l’intervallo orario in cui l’indice di radiazione ultravioletta è più elevato, permettendo di individuare i momenti della giornata con maggiore esposizione.

Quando l’indice supera il valore 3, il sistema indica le protezioni raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità, come occhiali da sole, cappello e ricerca dell’ombra. Oltre il valore 7, il livello di esposizione è considerato elevato e richiede misure di protezione immediate.

Scoccimarro: “Uno strumento di prevenzione per tutti”

“Il nuovo Widget UV è stato sviluppato da Arpa FVG in stretta sinergia con la Direzione Difesa dell’Ambiente e la Direzione Salute ed è un applicativo che ha come obiettivo trasformare dati scientifici complessi in un’informazione autorevole ma disponibile a tutti“, ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro.

“Da oggi chiunque può avere a disposizione previsioni dettagliate sui raggi UV a livello del singolo comune per la giornata in corso e per i due giorni successivi”, ha aggiunto.

Il Widget UV può essere integrato gratuitamente in siti web e totem informativi di Comuni, strutture ricettive, stabilimenti balneari e uffici turistici. È disponibile in italiano, inglese e tedesco e può essere personalizzato nella grafica e nella versione visualizzata.

Come vengono calcolate le previsioni UV

Arpa FVG elabora quotidianamente l’indice UV integrando i dati del servizio europeo Copernicus Atmosphere Monitoring Service con fattori locali come nuvolosità, altitudine e posizione del sole. Le previsioni raggi UV sono disponibili anche per tutti i comuni della regione attraverso i canali online dell’ente.

Il Widget UV si aggiunge agli strumenti già attivi di Arpa FVG, tra cui il Widget Ozono e Polveri PM10 e il Widget Meteo, che permettono il monitoraggio della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche sul territorio regionale.