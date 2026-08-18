Monte Amariana, incendio attivo ma sotto controllo: i residenti di Pissebus possono rientrare

Arriva un primo segnale positivo dall’emergenza sul Monte Amariana. Il sindaco di Tolmezzo ha revocato l’ordinanza di evacuazione degli immobili situati in località Pissebus, nel tratto compreso tra il rio Lovaris e il confine con il Comune di Amaro, autorizzando il rientro dei residenti.



La decisione è stata presa dopo il sopralluogo effettuato oggi, martedì 18 agosto, dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, che ha accertato il venir meno delle condizioni di pericolo nell’area conseguenti all’incendio. Chi rientrerà negli immobili dovrà comunque mantenere alta l’attenzione e segnalare immediatamente eventuali nuove situazioni di pericolo, fino alla definitiva cessazione dell’emergenza.

Il rogo resta attivo ma sotto controllo

L’incendio nella zona di Cuel Feltron, ad Amaro, resta attivo, ma viene indicato come sotto controllo. Il terzo elicottero regionale è impegnato nei lanci d’acqua per contenere il fronte, mentre sul posto operano i forestali di Paluzza e Tolmezzo.



A terra le attività di spegnimento proseguono con il supporto dei volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile di Cividale del Friuli, Ragogna, Artegna, Montenars, Majano, Gemona del Friuli, Bordano, Amaro e Osoppo, insieme all’Asd Life Academy.

Rimangono in vigore le altre misure adottate per garantire la sicurezza della popolazione. È ancora sospesa la circolazione sulla strada regionale UD 125 “del Sasso Tagliato”, nel tratto compreso tra l’ingresso dell’agriturismo Cason di Stambek e il ponte sul rio Confine. Il traffico viene deviato sulla statale 52 Carnica. Ad Amaro resta inoltre chiusa al traffico veicolare e al passaggio dei pedoni la strada comunale “Forca del Cristo”, che conduce alla località Lisagno a partire dall’acquedotto comunale.

Gli altri incendi in Carnia

Sul Monte Palavierte, nella zona di Illegio, l’incendio è in fase di monitoraggio. Il Comune di Tolmezzo ha revocato la precedente ordinanza di chiusura della strada per la frazione, nel tratto compreso tra via Betania e via Illegio.

Resta invece attivo l’incendio sul Monte Cozzarel, a Chiusaforte, dove sono ancora presenti alcune fumarole sparse. Il primo elicottero del Servizio aereo regionale sta effettuando lanci per spegnerle e contenere il rogo.

In Val Raccolana, nella località Goriuda, sono visibili altre fumarole, ma la situazione risulta sotto controllo. Un elicottero regionale sta intervenendo prelevando l’acqua dai laghi di Sella Nevea.

Sensibile miglioramento della qualità dell’aria

L’Arpa Fvg continua a monitorare la qualità dell’aria nelle zone potenzialmente interessate dalla ricaduta dei fumi dell’incendio sul Monte Amariana.

La perturbazione che lunedì 17 agosto ha interessato a più riprese il Friuli Venezia Giulia ha favorito il rimescolamento delle masse d’aria. Le piogge hanno inoltre ridotto le emissioni prodotte dai roghi, determinando un significativo calo delle concentrazioni di PM10 e un sensibile miglioramento della qualità dell’aria.