Treni fermi tra Udine e Tarvisio per quasi un mese per lavori: bus sostitutivi dal 22 agosto

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Udine-Tarvisio dal 22 agosto al 20 settembre per lavori di manutenzione.

Quasi un mese di modifiche alla circolazione ferroviaria lungo uno degli assi principali che collegano Udine, la montagna friulana e il confine con l’Austria. Da sabato 22 agosto a domenica 20 settembre 2026 sono infatti previsti importanti lavori di manutenzione sull’infrastruttura ferroviaria della linea Tarvisio-Udine.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, durante lo svolgimento degli interventi i treni del Regionale subiranno cancellazioni e modifiche d’orario, con l’attivazione di corse sostitutive in autobus, utilizzabili con il normale biglietto ferroviario.

La Regione ha precisato che la sospensione della circolazione interesserà l’intero collegamento tra Tarvisio e Udine. Nella fase conclusiva dei lavori, da lunedì 14 a domenica 20 settembre, sarà consentita esclusivamente la circolazione dei treni merci durante la fascia notturna.

Bus sostitutivi: possibili tempi di viaggio più lunghi

Gli orari degli autobus potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale, con la possibilità di un aumento dei tempi complessivi di percorrenza.

Sui bus sostitutivi non sarà normalmente consentito il trasporto delle biciclette e non sarà ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, con l’eccezione dei cani guida. Nelle giornate di sabato e domenica, tuttavia, alcune corse saranno attrezzate anche per il trasporto delle biciclette, entro i limiti indicati sui sistemi di vendita Trenitalia.

I canali di acquisto e informazione di Trenitalia sono stati aggiornati con le variazioni previste. Ai viaggiatori viene quindi consigliato di verificare orari e modalità del collegamento prima della partenza.

Amirante: “Informiamo con adeguato anticipo cittadini, pendolari e turisti”

A spiegare le ragioni dell’interruzione è anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

“Informiamo con adeguato anticipo cittadini, pendolari e turisti che, per consentire a Rete ferroviaria italiana di effettuare interventi di manutenzione sull’infrastruttura ferroviaria, da sabato 22 agosto a domenica 20 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni lungo l’intera linea Tarvisio-Udine. Durante il periodo dei lavori l’offerta sarà rimodulata e saranno attivati i servizi sostitutivi su gomma previsti dalle imprese ferroviarie”.

“Si tratta di lavori programmati sull’infrastruttura – sottolinea Amirante – che comportano inevitabilmente una temporanea modifica del servizio lungo un asse particolarmente importante per la mobilità regionale e per i collegamenti con l’area montana e il confine austriaco. Proprio per questo è fondamentale garantire un’informazione chiara e tempestiva agli utenti, affinché possano programmare per tempo i propri spostamenti”.

I cantieri coordinati anche con l’Austria

La programmazione degli interventi è stata condizionata anche dai lavori previsti oltreconfine e dalla necessità di mantenere aperti i principali collegamenti attraverso l’arco alpino.

“La necessità di sincronizzare i cantieri con le autorità austriache ha reso indispensabile intervenire nel tratto tra il confine e Villaco durante lo stesso periodo – spiega Amirante -. Un ulteriore vincolo riguardava la gestione dei flussi di traffico, poiché era fondamentale evitare la chiusura simultanea di due valichi alpini. Di conseguenza, le operazioni al Tarvisio sono state programmate per non sovrapporsi a quelle del Brennero, garantendo così una continuità nei collegamenti”.

“La Regione – conclude l’assessore – seguirà con attenzione l’andamento del servizio nel periodo dell’interruzione e il sistema dei collegamenti sostitutivi, mantenendo il confronto con i soggetti interessati. L’obiettivo è limitare per quanto possibile i disagi per pendolari, residenti e visitatori durante il periodo necessario all’esecuzione degli interventi”.