Cade sui salti di roccia sul Troi dai Sclops, escursionista soccorsa con l’elicottero

L’escursionista ha riportato una ferita ad una gamba.

Intervento dell’elisoccorso regionale sul Troi dai Sclops, nel territorio di Forni di Sopra, dove un’escursionista 58enne di Sacile è rimasta ferita dopo una caduta. L’incidente si è verificato sul versante nord di Forcella Inferno. La donna è ruzzolata lungo alcuni salti di roccia, riportando una lesione a una gamba.

La Sores ha attivato la stazione del Soccorso alpino di Forni di Sopra, insieme alla Guardia di Finanza e all’elicottero dell’elisoccorso regionale.



Il velivolo ha raggiunto direttamente il luogo dell’incidente e l’operazione è stata portata a termine dal tecnico di elisoccorso. L’escursionista è stata recuperata con il verricello e successivamente trasportata all’ospedale di Tolmezzo. Non è stato necessario l’intervento delle squadre di soccorso via terra.