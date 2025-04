Il traffico sulle autostrade per i prossimi ponti.

Passata la Pasqua, le autostrade del Nord-Est si preparano ad affrontare nuove giornate da bollino rosso sulla rete di Autostrade Alto Adriatico in vista delle imminenti festività del 25 aprile e del 1° maggio.

Sono ancora sei le giornate da bollino rosso, a partire proprio da oggi, lunedì 21 aprile. Il traffico è già sostenuto fin dalla mattinata lungo la A57 in direzione Trieste, complice il rientro di molti vacanzieri dopo il fine settimana pasquale allungato. La situazione è destinata a ripetersi nei prossimi giorni.

Mercoledì 23 aprile saranno possibili forti rallentamenti lungo la A4 in direzione Venezia, in particolare nel tratto tra Portogruaro e San Donà di Piave. Anche la A57 sarà sotto pressione in entrambe le direzioni, sia verso Venezia sia verso Trieste. Giovedì 24 aprile la circolazione resterà critica sulla A57 verso Trieste e sulla A4 in direzione Trieste nel tratto compreso tra San Donà e Portogruaro.

Il traffico non darà tregua nemmeno la settimana successiva: mercoledì 30 aprile la A57 in direzione Trieste sarà nuovamente interessata da code e rallentamenti. Il giorno successivo, giovedì 1° maggio, festa dei Lavoratori, rappresenterà uno dei momenti più delicati per la circolazione. Si prevede traffico molto intenso sia sulla A4 in entrambe le direzioni, in prossimità degli svincoli verso le località balneari, sia sulla A57 in direzione Trieste. A chiudere il lungo periodo da bollino rosso sarà venerdì 2 maggio, quando la Tangenziale di Mestre tornerà sotto pressione, ancora una volta in direzione Trieste.

Oltre a questi tratti, in alcuni momenti della giornata potrebbero verificarsi rallentamenti anche alla barriera di Trieste Lisert, lungo la A23 tra Udine Sud e il nodo di Palmanova, e in A28 allo svincolo di Portogruaro, situazioni segnalate con bollino giallo, ovvero traffico sostenuto ma non critico.