Papa Francesco aveva 88 anni.

Papa Francesco è morto questa mattina all’età di 88 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso di una diretta straordinaria convocata all’improvviso da Casa Santa Marta, residenza del Pontefice, poco dopo le prime luci dell’alba.

La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso la comunicazione ufficiale tramite le parole del Cardinale Kevin Farrell, che ha dato la notizia, visibilmente provato:

“Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino.”

Jorge Mario Bergoglio, 88 anni, era stato eletto al soglio pontificio il 13 marzo 2013, primo Papa proveniente dal continente americano e primo gesuita della storia a diventare Vescovo di Roma. Il suo pontificato ha lasciato un segno profondo nella Chiesa e nella società contemporanea: ha incarnato un modello di pastorale vicino alla gente, sobrio, rivolto agli ultimi e ai dimenticati. Si è fatto simbolo di una Chiesa “ospedale da campo”, come amava definirla, centrata su misericordia, inclusione e dialogo.

Papa Francesco e il Friuli Venezia Giulia.

Il rapporto di Papa Francesco con il Friuli Venezia Giulia è stato profondo e significativo. La sua visita alla regione nel settembre 2014, in occasione del centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, il Papa ha visitato il Sacrario di Redipuglia, il più grande sacrario militare italiano, per pregare per i caduti di tutte le guerre. In quell’occasione, il Papa si soffermò sulla solidarietà e sull’importanza di non dimenticare le sofferenze del passato, facendo riferimento anche alla tragedia del terremoto del 1976 che colpì gravemente la regione. La sua visita toccò le zone più colpite da quel disastro, portando un messaggio di speranza e di rinascita.

L’ultima visita del Pontefice in Regione è stata nel luglio 2024 a Trieste, quando partecipò alla 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia a Trieste. Durante la visita, ha incontrato i partecipanti al convegno, rappresentanti di altre Chiese cristiane e religioni presenti in città, nonché gruppi di migranti e disabili. La giornata è culminata con una Messa in Piazza Unità d’Italia Ma sono state molte le occasioni che legano la nostra regione a Papa Francesco, come l’apprezzamento per il presepe di Sutrio esposto in Piazza San Pietro, senza dimenticare le numerose lettere e i pensieri di vicinanza alle associazioni e ai cittadini del nostro territorio.