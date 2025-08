Le previsioni del traffico nel weekend in autostrada.

Secondo sabato da bollino nero lungo l’autostrada A4, in particolare per chi viaggia in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio. Autostrade Alto Adriatico prevede il transito, nella singola giornata, di circa 190 mila veicoli complessivi lungo l’intera rete di propria competenza.

Probabili code potrebbero concentrarsi in prossimità degli svincoli in direzione mare, nel tratto a due corsie tra San Donà e Portogruaro e all’uscita della barriera di Trieste/Lisert dove è atteso il passaggio di quasi 23 mila mezzi, a cui sono da aggiungersi i 16 mila mezzi previsti alla barriera di Villesse/Gorizia per chi, diretto verso la Slovenia e la Croazia, opterà per il bypass della A34. Sull’andamento dei transiti potrebbe però incidere il maltempo, come è già accaduto nella mattinata di sabato scorso.

L’eventuale forte afflusso non coglierà impreparata la macchina operativa della Concessionaria autostradale che nella giornata di sabato schiererà circa 300 operatori tra personale di sala radio, ausiliari alla viabilità, operatori di infomobilità, gestori di tratta ed esattori, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione; e ancora, operatori degli impianti tecnologici, manutenzione d’urgenza, tecnici reperibili e personale del soccorso sanitario e meccanico.+

Domenica 3 agosto sarà una giornata, invece, da bollino giallo (traffico sostenuto) sempre sulla A4 e sempre in direzione Trieste al mattino e al pomeriggio e in direzione Venezia al pomeriggio. E’ previsto il transito di circa 164 mila mezzi. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 16,00 alle 22,00 di oggi, dalle 08,00 alle 22,00 di sabato 2 agosto e dalle 07 alle 22,00 di domenica 3.