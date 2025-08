Centinaia di firme da tutto il Fvg contro il parco eolico nelle Valli del Natisone

La petizione contro il progetto del parco eolico Pulfar nelle Valli del Natisone.

Da circa due settimane, il Comitato “Proteggiamo il Craguenza / Zašĉitimo Kraguojnco” ha avviato una petizione per fermare il progetto del parco eolico “Pulfar”, proposto da Ponente Green Power s.r.l. sul Monte Craguenza, nel comune di Pulfero. In breve tempo, sono state già raccolte centinaia di firme provenienti da tutta la regione.

Il progetto prevede l’installazione di quattro grandi aerogeneratori, alti complessivamente 200 metri. Ogni pala eolica avrebbe un’altezza di quasi 17 volte quella della grande croce di Castelmonte, e circa 14 km di cavi interrati sarebbero necessari per il trasporto dell’energia fino a valle.

“Come Comitato Amici del torrente Alberone, ci opponiamo fermamente a questo progetto, poiché il parco eolico sconvolgerebbe il paesaggio delle Valli del Natisone, danneggerebbe l’ambiente e la biodiversità, e sono state progettate senza coinvolgere le comunità locali né basarsi su dati affidabili. Inoltre, riteniamo che il sito non sia adatto alla produzione di energia eolica, e che esistano soluzioni alternative più sostenibili e meno invasive“.

Il Comitato in difesa del torrente Alberone tiene a precisare che si dissocia da qualsiasi partito politico o affiliazione, poiché la tutela dell’ambiente e del Craguenza è un impegno universale e apartitico. Come Comitato sostiene la raccolta firme per fermare il progetto del parco eolico e chiede la tutela dei prati del Craguenza e dello Joanaz.