Benzina e diesel, la Slovenia alza i prezzi: quanto costa rispetto al Fvg

Nuovo aggiornamento dei prezzi dei carburanti in Slovenia, con valori che da domani, martedì 8 settembre, resteranno in vigore fino a lunedì 14 settembre compreso. Il governo sloveno ha fissato a 1,674 euro al litro il prezzo massimo della benzina NMB 95 e a 1,939 euro al litro quello del gasolio nelle stazioni di servizio al di fuori di autostrade e superstrade.

Il nuovo listino segna un aumento rispetto alla settimana precedente. Per la benzina il limite passa infatti da 1,623 a 1,674 euro al litro, mentre per il gasolio sale da 1,811 a 1,939 euro. Con il nuovo prezzo massimo, per 50 litri di benzina la spesa arriva a 83,70 euro. Per la stessa quantità di gasolio servono invece 96,95 euro.

Il confronto con il Friuli Venezia Giulia

Il divario con i prezzi medi registrati in Friuli Venezia Giulia resta significativo. Secondo i dati del Mimit aggiornati al 7 settembre, la benzina self costa in media 2,069 euro al litro, mentre il gasolio self si attesta a 2,184 euro.

La differenza, prendendo come riferimento i nuovi prezzi massimi sloveni, è quindi di 39,5 centesimi al litro per la benzina e di 24,5 centesimi per il gasolio a favore della Slovenia. Su un rifornimento da 50 litri, il divario teorico arriva così a quasi 20 euro per la benzina e a 12,25 euro per il diesel.

Il confronto va però letto tenendo conto di un elemento fondamentale per gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia: in regione è previsto lo sconto sul carburante, che riduce il prezzo effettivamente pagato alla pompa e rende quindi meno conveniente andare a rifornirsi oltreconfine.