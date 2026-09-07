Bimbo di 2 anni con la testa incastrata nell’inferriata: salvato dai vigili del fuoco

Un bambino di 2 anni è rimasto con la testa incastrata nell’inferriata che delimita l’area giochi del Parco Galvani, a Pordenone. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 18 di oggi, lunedì 7 settembre.

Al loro arrivo il piccolo era in lacrime, mentre il papà cercava di tranquillizzarlo. I soccorritori hanno quindi iniziato a smontare la ringhiera, spiegando al bambino quello che stavano facendo per evitare che si agitasse ulteriormente. Il piccolo, poco alla volta, si è calmato ed è riuscito a rimanere fermo mentre i vigili del fuoco lavoravano per liberarlo.

L’operazione si è conclusa senza conseguenze per il bambino, che è stato estratto dall’inferriata illeso. Una volta libero, ha lasciato rapidamente alle spalle la breve disavventura ed è tornato a giocare nell’area del parco come se nulla fosse successo. Il padre ha ringraziato la squadra intervenuta. I vigili del fuoco, prima di concludere l’intervento, hanno anche provveduto a rimontare la ringhiera, ripristinando l’inferriata dell’area giochi.