Primo bollino nero senza criticità: il traffico sulle autostrade

Dopo una partenza a rilento, il traffico in autostrada è diventato più sostenuto nel pomeriggio.

Dopo una partenza a rilento del primo esodo estivo a causa della pioggia, i flussi dei veicoli a partire dalle 10,00 sono sempre di più aumentati arrivando a circa 6 mila transiti all’ora complessivi in entrambe le direttrici nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova (quello più trafficato in base ai 44 rilevatori di traffico posizionati sull’intera rete gestita da Autostrade Alto Adriatico).

Ma a parte alcune code a tratti, non si sono registrate particolari criticità. E questo grazie alla terza corsia della A4 che rispetto all’estate scorsa può vantare 9 chilometri in più fino a Portogruaro, rendendo più fluido il traffico. Ha retto anche la barriera di Trieste/Lisert dove non si sono superati 2 chilometri di code (lo scorso anno nel primo giorno di esodo furono quasi 4) nonostante i passaggi di veicoli siano stati quasi identici (14.800 nel 2024 alle ore 16,00; 14.600 oggi allo stesso orario). Questo grazie all’utilizzo della porta in più in uscita a Redipuglia – dove infatti si è registrato un +5% di transiti – che ha consentito di “scaricare” il traffico diretto verso la barriera. Nessuna criticità a Villesse (9.700 passaggi finora, come lo scorso anno) per il traffico diretto verso la A34 che si conferma bypass della A4 per chi è diretto verso Slovenia e Croazia.

Iniziato con un -17% (alle ore 08,00) ora il traffico complessivo sulla rete è al -2% rispetto alla stessa giornata del 2024, ma la previsione è di una chiusura in pareggio, se non leggermente più alta rispetto al periodo omologo dello scorso anno, (i rilevatori di traffico sulla A4 indicano 5 mila transiti all’ora, al di sopra della media), quindi tra i 190 mila e i 200 mila transiti.

Attualmente (ore 17,00) si registra poco meno di un chilometro di coda al Lisert, mentre risultano pieni i piazzali nei caselli di Latisana, San Donà e Cessalto. Domani, domenica 27 luglio, sarà una giornata da bollino giallo (traffico sostenuto) alla mattina e al pomeriggio sulla A4 in direzione Trieste, con possibili code e rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert (particolarmente nel pomeriggio).