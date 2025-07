Il traffico in autostrada: al mattino qualche partenza in meno del previsto.

La pioggia nel corso della mattinata ha rallentato le partenze nel primo giorno di esodo da “bollino nero” della stagione estiva (-17% di flussi in uscita ai caselli registrati alle 10,00), ma il gap si sta progressivamente assottigliando di ora in ora (-10% alle ore 12,00) ed è molto probabile che nell’arco della giornata si azzeri in termini di percentuale rispettando così la previsione di 190 mila transiti sulle 24 ore.



Lo dimostra anche il fatto che su entrambe le direzioni della A4 (Venezia-Trieste) nel tratto tra San Giorgio e Palmanova, verso le ore 12, complessivamente sono stati raggiunti punte massime da 6 mila transiti all’ora.

E’ lì che si sono registrate le code a tratti maggiori su tutta la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico soprattutto per chi proviene da Venezia ed è diretto verso Udine/Tarvisio (A23) o verso Trieste/Lisert. Un flusso atteso dovuto al mix di turisti di rientro dal mare che hanno terminato le vacanze (ingresso del casello di Latisana pieno fin dalle prime ore del mattino), di quelli diretti verso la montagna o di quelli che vanno verso la Slovenia e la Croazia.

Tra le 11,00 e le 12,00 piazzali pieni anche in uscita a Latisana e a San Donà di Piave, i principali caselli per le località balneari del Friuli Venezia Giulia e Veneto. La situazione è per ora sotto controllo. Non si registrano code al Lisert, ma i rilevatori di traffico che monitorano i volumi e la velocità di traffico – 44 su tutta la rete – indicano flussi in aumento verso la barriera e sono attesi rallentamenti nel primo pomeriggio verso quella direzione.

Si tende a partire già il venerdì

C’è poi un altro dato da segnalare: si nota sempre di più una tendenza a spostarsi nella giornata di venerdì. Infatti ieri, per il terzo venerdì consecutivo, su tutta la rete sono stati registrati oltre 200 mila transiti (203.460 veicoli, dato ancora provvisorio). Se confermato sarebbe il secondo maggior afflusso sulla rete gestita da Autostrade Alto Adriatico dopo il record storico di venerdì scorso con 210.719 transiti. Il fatto che questi transiti si registrino lungo tutte le 24 ore (con partenze dal mattino fino alla notte) hanno fatto sì che non ci fossero particolari code o situazioni di criticità.