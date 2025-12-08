L’Avvento si ascolta: in radio, 24 storie inedite per i ragazzi del Fvg

Il calendario radiofonico dell’Avvento.

Un dono speciale di Natale per i più giovani arriva dall’Associazione Scrittori del Friuli Venezia Giulia: 24 racconti inediti, uno al giorno, che accompagneranno bambini e bambine delle scuole primarie e secondarie di primo grado fino al 24 dicembre. Il “Calendario Radiofonico dell’Avvento” di LeggiAMO 0-18 FVG, in collaborazione con Radio Magica, porta le storie direttamente nelle case e nelle orecchie dei piccoli ascoltatori, promuovendo la lettura attraverso l’ascolto e il piacere della narrazione.

Le storie sono state interpretate dai ragazzi e dalle ragazze delle classi prime e delle classi 2B, 2D e 2E dell’Istituto Manzoni di Udine, che hanno partecipato a un laboratorio di lettura espressiva nel mese di novembre. Dieci di questi racconti, grazie alla collaborazione con il Comune di Udine, sono stati tradotti e registrati anche in friulano, tedesco e sloveno, sostenendo le lingue minoritarie della regione. Le illustrazioni colorate sono opera del giovane artista Mattia Cumini.

Fino al 24 dicembre, ogni giorno sarà possibile ascoltare un racconto diverso sul canale Spreaker di Radio LeggiAMO all’indirizzo https://www.spreaker.com/podcast/cra-calendario-radiofonico-dell-avvento-2025–6796459

I racconti e gli autori.

Si parte con “Il camion rosso” di Mauro Tonino e si prosegue con le storie di Claudia Tonin (“Furbettin e la stella vaga”), Paola Zoffi (“La magia della musica”), Andrea Bellavite (“La fata del tempo”), Sarah Benedetto (“Una curiosa lezione”), Chiara Bernardoni (“Teo e il bosco stregato”), Stefano Menis (“Cleo, la formica”), Renzo Corazza (“Il vecchio e lo scoiattolo”), Paola de Pizzol (“La foglia”), Stefano de Stalis (“Gozo il piccolo dinosauro egiziano”), Antonella Fiaschi (“Il giardino dei sogni”), Daniela Foschi (“Le scarpe”), Simonetta Lucchi (“Rebecca e il cervo bianco”).

E ancora Maria Grazia Mongiello (“Vita da soffione”), Mariaelena Porzio (“La voce del mare”), Mariano Sargentelli (“Lillo folletto dispettoso”), Pierluigi Porazzi (“Il principe che voleva tornare ranocchio”), Stefani P. Nosnan (“Un elfo alla finestra”), Maria Renata Sasso (“Il cucchiaio magico”), Davide Stocovaz (“L’assemblea delle lepri”), Elia Trentin (“Il germoglio”), Mariaelena Porzio (“Neil sulla luna”), Lulù Iacini (“Fritz, Havana e Lulu’ nel giardino magico”), fino all’ultimo racconto, “Un amico che arriva da lontano” di Valentina Viviani, che chiuderà il calendario la vigilia di Natale.