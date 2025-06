LeggiAMO 0-18 FVG: oltre 100mila giovani coinvolti in un anno di letture e crescita

E’ stato presentato ieri in Consiglio regionale il report 2024 di LeggiAMO 0-18 FVG, il progetto che si conferma un modello nazionale nella promozione della lettura per bambini, ragazzi e famiglie, con risultati numerici e qualitativi di rilievo. Nel corso dell’anno, le attività hanno raggiunto oltre 100mila destinatari tra studenti, educatori e adulti, con un totale di 2.310 ore dedicate a iniziative formative e di promozione della lettura.

I numeri del progetto di promozione alla lettura.

Il Friuli Venezia Giulia mantiene così livelli più elevati rispetto alla media nazionale, in un contesto generale di calo di lettura, vendite di libri e frequentazione delle biblioteche. Un segnale positivo che conferma l’importanza della lettura come fattore chiave per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale di bambini e ragazzi.

Nel dettaglio, nel 2024 sono state dedicate 220 ore di formazione agli adulti – bibliotecari, educatori, pediatri e docenti – con 1.200 partecipanti, segnando un aumento significativo rispetto al 2022. Le attività nelle scuole hanno coinvolto 642 classi per un totale di 2.090 ore, raggiungendo oltre 22.000 destinatari, a cui si aggiungono più di 50.000 studenti attraverso la campagna “LeggiAMO a Scuola”.

Il report, frutto di un lavoro di monitoraggio approfondito, non si limita alla rilevazione quantitativa ma include anche testimonianze, interviste e un ricco patrimonio multimediale che documenta l’impatto reale del progetto su famiglie, insegnanti, operatori culturali e sanitari.

“Il valore del progetto emerge da una lettura combinata di dati e testimonianze, che restituiscono l’effetto moltiplicatore e generativo delle azioni promosse,” spiega il professor Guido Bortoluzzi dell’Università di Trieste, che ha curato il report.

Le iniziative di LeggiAMO 0-18.

LeggiAMO 0-18 FVG si articola in diverse iniziative, pensate per tutte le fasce d’età:

Nati per Leggere (0-6 anni): presente da 25 anni in tutta Italia, offre attività di lettura condivisa per lo sviluppo cognitivo e relazionale dei più piccoli e sostiene i genitori nel percorso educativo.

Crescere Leggendo (6-12 anni): promosso dal 2010, incoraggia la lettura autonoma e condivisa nei contesti familiari e scolastici, alimentando immaginazione e competenze critiche.

LeggiAMO a Scuola: campagna nata nel 2021/22, che coinvolge oltre 50.000 studenti e più di 2.600 classi, promuovendo 15 minuti quotidiani di lettura libera in aula con biblioteche scolastiche fornite di libri selezionati.

Youngster (12-18 anni): progetto di educazione alla lettura rivolto agli adolescenti, con linguaggi e temi contemporanei, che valorizza l’uso del digitale e l’attenzione alle trasformazioni sociali.

Bill – La Biblioteca della Legalità: iniziativa nazionale che in FVG offre una collezione itinerante di oltre 500 testi su temi di legalità e responsabilità civile, con 40 presidi attivi in altrettanti comuni.

Nessuno Escluso – Su e Giù per le Storie (0-18 anni): progetto che porta la lettura in quartieri a rischio di povertà educativa, con edizioni a Gorizia, Udine, Trieste e nel 2025 a Pordenone, promuovendo inclusione e multiculturalità.

La Cura della Lettura (0-18 anni): ambito che coinvolge tutti i partner per favorire la lettura come strumento di benessere sociale e individuale, soprattutto in ambito socio-sanitario.

La Strada dei Libri Passa da…: rassegna estiva di eventi culturali dedicata a bambini e famiglie, con spettacoli, laboratori, letture all’aperto e passeggiate nella natura.

Radio LeggiAMO: programma radiofonico e multimediale che, attraverso podcast, audiolibri anche in lingua dei segni e comunicazione aumentativa, promuove l’accesso inclusivo alla lettura.

Summer School LeggiAMO 0-18 FVG: giornata di formazione gratuita per professionisti della lettura e dell’educazione, in programma anche nel 2025 a Gorizia, Capitale europea della Cultura.

Un Libro Lungo Un Giorno (ULLUG): la Giornata regionale della Lettura, celebrata ogni anno l’ultimo venerdì di ottobre con una maratona di eventi in tutta la regione.

Manifesto per il futuro della lettura: documento partecipato da oltre 600 giovani della Generazione Alpha, che verrà discusso nelle scuole e nei consigli comunali dei ragazzi per riflettere sul futuro della lettura.

Il progetto è supportato da una rete di partner tra cui associazioni culturali, enti sanitari e scuole, con un’attenzione particolare alla formazione continua degli operatori del settore. LeggiAMO 0-18 FVG si conferma così una realtà dinamica e inclusiva, un vero e proprio laboratorio culturale che continua a crescere, coinvolgendo sempre più giovani e famiglie nella meraviglia della lettura.