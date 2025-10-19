Apprendere anche in ospedale: in FVG la scuola resta vicina ai bambini malati

19 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Il progetto di scuola per bambini in ospedale.

Non ci sono corridoi troppo lunghi né camere troppo silenziose per la curiosità e la voglia di imparare. Con il nuovo progetto biennale 2025-2027, la Regione Friuli Venezia Giulia rinnova il suo impegno a favore degli studenti ricoverati in ospedale o seguiti a domicilio, garantendo a tutti i bambini e ragazzi in situazione di malattia il diritto di continuare a studiare e crescere, anche lontano dalla classe.

Il progetto, dal titolo “Zucchero filato”, unisce scuola e sanità, attività didattiche personalizzate, laboratori creativi e strumenti digitali, per mantenere vivo il legame tra gli studenti e la loro classe, trasformando ogni percorso educativo in un’esperienza di cura, normalità e speranza.

Rosolen e Riccardi: scuola e salute insieme

Gli assessori all’Istruzione Alessia Rosolen e alla Salute Riccardo Riccardi sottolineano come investire nella scuola in ospedale e nell’istruzione domiciliare significhi costruire una comunità educativa capace di accogliere la fragilità senza interrompere i sogni di apprendimento.

Garantire la continuità didattica anche in situazioni di fragilità significa non spezzare il filo dell’apprendimento e dell’identità personale dei nostri studenti. La didattica diventa strumento di cura, di speranza e di normalità” ha spiegato Rosolen.

Riccardi ha aggiunto: “Curare significa anche accompagnare i giovani pazienti nel loro percorso di crescita. Il valore di questo progetto sta nella collaborazione tra scuola e sanità, perché il benessere dei bambini passa anche dalla possibilità di mantenere relazioni, interessi e obiettivi.”

Un progetto biennale da 240mila euro

Capofila dell’iniziativa è l’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Trieste, che coordina la rete di scuole coinvolte. Il progetto dispone di uno stanziamento complessivo di 240mila euro per il biennio: 120mila euro per ciascun anno scolastico (2025/2026 e 2026/2027). È stato approvato anche lo schema di convenzione che regolamenta i rapporti tra Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia per il diritto allo studio (Ardis), Ufficio scolastico regionale e le scuole partecipanti.

La continuità educativa come strumento di inclusione

Il progetto si inserisce nel solco delle esperienze già avviate con i programmi “Tempo di cura e Pillole di benessere”, attivi dal 2019. Il suo obiettivo è assicurare uguali opportunità di crescita e apprendimento agli alunni in condizione di malattia, attraverso un approccio integrato che combina dimensione educativa, sanitaria e relazionale.

Grazie a percorsi personalizzati, attività creative e tecnologiche, e alla collaborazione con associazioni e fondazioni del territorio, la scuola entra negli ospedali e nelle case dei ragazzi malati, mantenendo il legame con la classe e facilitando il reinserimento scolastico dopo la guarigione.

Laboratori, digitale e formazione

Il progetto prevede: attività formative e laboratoriali anche con strumenti digitali e multimediali; momenti di confronto e formazione rivolti a insegnanti, personale sanitario, universitario e del volontariato, per migliorare la presa in carico globale dei bisogni educativi; iniziative rivolte a studenti di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia alle secondarie di secondo grado.

In questo modo, la didattica diventa strumento di inclusione, relazione e benessere, offrendo agli alunni ospedalizzati o in cure domiciliari la possibilità di continuare a crescere, apprendere e sentirsi parte della comunità scolastica.

