Il caso della pubblicità dei casinò sloveni in Fvg.

La foto di un casinò con delle fiches che riportano la scritta “Divertiti con noi”; lo slogan “Punta sul divertimento” sotto l’immagine di una donna elegantemente vestita che esulta. Sono due cartelloni pubblicitari che campeggiano su strade, centri commerciali e mezzi pubblici nelle zone del Fvg prossime al confine con la Slovenia. Insegne che solo apparentemente promuovono alberghi e ristoranti sloveni, meglio noti come casinò.

“Le immagini, gli slogan, i richiami allusivi non lasciano dubbi. Peccato che la legge italiana preveda che non si possa fare pubblicità, neanche indiretta, al gioco d’azzardo. E questi cartelloni non fanno altro che promuovere la vera attività prevalente di queste strutture slovene: il casinò”. A denunciarlo il deputato di Forza Italia, Roberto Novelli.

“Basta furbate, chi di dovere intervenga: il governo per fare definitiva chiarezza sulla norma, l’AgCom per sollevare la violazione, i gestori degli spazi pubblicitari sulle strade e sui mezzi del trasporto pubblico locale per garantire il rispetto del divieto. Inviti che ho formalizzato in un’interrogazione parlamentare depositata oggi. Tanto più in un momento di crisi come questo è necessario aiutare i cittadini e gli imprenditori italiani, non favorire attività dannose per la salute e le tasche delle persone come il gioco d’azzardo, per di più a vantaggio di soggetti stranieri. Sul territorio nazionale le leggi valgono per tutti, anche per chi vive o opera all’estero”, conclude Novelli.

