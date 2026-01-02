Nel 2025 il Friuli “ha respirato meglio”: aria più pulita e polveri in calo

Il primo bilancio dell’Arpa sulla qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia nel 2025.

Le prime analisi sul monitoraggio della qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia nel 2025 indicano un anno complessivamente positivo. Gran parte degli inquinanti normati risulta entro i limiti previsti dalla normativa vigente, con variazioni legate principalmente alle condizioni meteorologiche.

Polveri sottili: miglioramento rispetto al 2024

Nel corso del 2025 i valori di PM10 e PM2,5 non hanno registrato superamenti dei limiti normativi sia in termini di media annuale della concentrazione di PM10 (limite pari a 40 µg/m3) e PM2,5 (limite pari a 25 µg/m3), sia in termini di numero di sforamenti annui della soglia giornaliera per il PM10 (massimo numero di superamenti consentiti pari a 35).

La distribuzione territoriale conferma quanto osservato negli anni precedenti: il maggior numero di superamenti si registra nelle aree vicine al confine con il Veneto, mentre le zone orientali della regione, la montagna e la costa evidenziano valori più bassi.

Ozono: attenzione ai mesi estivi

L’ozono, inquinante tipico dei mesi estivi e strettamente legato all’insolazione, nel 2025 ha continuato a registrare alcuni superamenti dei valori obiettivo previsti delle norme per le stazioni di pianura (25 superamenti all’anno della soglia di 120 µg/m3 relativa alla massima media giornaliera calcolata su 8 ore).

I risultati dei monitoraggi evidenziano in diversi casi una diminuzione del numero di superamenti del valore obiettivo rispetto all’anno precedente, a fronte tuttavia di un maggior numero di superamenti della soglia di informazione (valore di riferimento di 180 µg/m3 per la media oraria).

Benzo(a)pirene: necessità di monitoraggio costante

I valori di benzo(a)pirene nel 2025 risultano sostanzialmente stabili rispetto al quadriennio precedente, periodo in cui erano stati rilevati i primi superamenti del valore obiettivo. Le aree più critiche restano i confini con il Veneto e le vallate alpine caratterizzate da bassa ventilazione e utilizzo di riscaldamento a biomassa legnosa.