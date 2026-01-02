Dalle Alpi ai Tropici: il legno della Carnia sfida il clima delle Isole Comore

Importante commessa della carnica Legnolandia alle Isole Comore.

Una commessa a 7.000 chilometri di distanza, in un arcipelago tropicale, dove sta sorgendo un villaggio sportivo destinato ai Giochi dell’Oceano Indiano in programma nel 2027: dopo le imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per le quali ha realizzato i deflettori della pista da bob, la carnica Legnolandia è protagonista di un’altra opera di livello internazionale, nell’arcipelago delle isole Comore, ovvero le leggendarie “Isole della Luna”.

Nel dipartimento francese d’oltremare di Mayotte, a M’tsangamouji, nelle vicinanze del locale ginnasio verrà realizzata una palestra di design progettata dall’Atelier Mahorais d’Architecture che ha dato alla struttura una forte impostazione bioclimatica. Per la sua realizzazione le autorità hanno individuato un primario general contractor francese presente in tutto il mondo e che, a sua volta, ha scelto proprio Legnolandia per la fabbricazione della struttura portante totalmente in legno lamellare di pino e che deve avere una caratteristica aggiuntiva fondamentale: un trattamento speciale contro le termiti.

L’organizzazione logistica.

Lo stabilimento Eurostratex di Sutrio si sta occupando della progettazione e della realizzazione di una superficie coperta di 3.500 metri quadrati, utilizzando 540 metri cubi di legno e con una dimensione massima delle travi reticolari portanti di 50 metri. Il valore della commessa per il gruppo Legnolandia è di 1,5 milioni di euro e il materiale verrà spedito via nave con 14 container da 40 piedi l’uno.

“Abbiamo appena terminato la progettazione esecutiva e nei prossimi giorni avvieremo la produzione dei componenti – commenta il presidente Marino De Santa -. A febbraio faremo un sopralluogo sul cantiere, per poi iniziare la posa a marzo. Prevediamo di completare le operazioni di installazione in 100 giorni utilizzando una squadra di sei nostri tecnici specializzati e abituati a operare in condizioni estreme”.

“Infatti, se a Cortina hanno lavorato con temperature costantemente sotto zero, sulle Isole Comore il clima è tropicale, con caldo afoso costante e, inoltre, per quella data inizierà la stagione dei Monsoni. Il Gruppo Legnolandia però è ormai conosciuto dai contractor anche esteri non solo per la qualità delle proprie produzioni, ma anche perché sa operare con precisione, puntualità e sincronismo in cantieri complessi”.