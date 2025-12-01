Qualità della vita, il Friuli scala la classifica: Udine conquista il podio

La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita: bene le città del Friuli Venezia Giulia, Udine conquista la terza posizione.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle aree più vivibili d’Italia nella classifica 2025 della Qualità della vita del Sole 24 Ore, con tutte e quattro le province regionali nella parte alta della graduatoria.

Udine conquista un prestigioso terzo posto nazionale dietro Trento e Bolzano, migliorando di tre posizioni rispetto al 2024. Il capoluogo friulano svetta in particolare nella categoria Ambiente e servizi, dove rientra nella top ten nazionale ed è terza per densità di impianti fotovoltaici tra i capoluoghi italiani. Un risultato che conferma l’attenzione del territorio per sostenibilità e infrastrutture.

Brilla anche Trieste, che si piazza al 16esimo posto nazionale nella classifica generale. La città giuliana eccelle soprattutto sul fronte della modernità tecnologica e finanziaria: è prima in Italia per numero di clienti attivi nell’home e corporate banking, un indicatore introdotto quest’anno che misura la digitalizzazione dei servizi finanziari. Trieste è inoltre quarta in Italia per qualità della vita dei giovani, grazie a un tessuto culturale e formativo vivace.

Sorprende Gorizia.

Il dato più sorprendente arriva da Gorizia, che risale in classifica e conquista il primo posto nazionale per qualità della vita dei giovani grazie a parametri come canoni di locazione contenuti, presenza di aree sportive all’aperto, alta incidenza di laureati e vitalità culturale e musicale. Un segnale significativo per un territorio che si prepara a vivere nel 2025 l’anno di Capitale europea della cultura insieme a Nova Gorica.

Buona performance anche per Pordenone, che si colloca al 23esimo posto nazionale e si distingue in particolare nel comparto “Ricchezza e consumi”, dove risulta tra le prime venti province per capacità di spesa e solidità economica. È inoltre tra le province italiane con minor percentuale di famiglie a basso Isee, seconda solo a Belluno in questo indicatore.