Incendio in una casa di Tolmezzo, causato dal malfunzionamento di una stufa: salvo l’anziano proprietario.

Un incendio, probabilmente causato dal malfunzionamento di una stufa, ha devastato il piano terra di un’abitazione a tre piani nella serata di ieri, domenica 30 novembre, a Tolmezzo. Il rogo si è sviluppato nella cucina e nel salotto mentre l’unico residente, un uomo classe 1940, era fuori casa. Al rientro, accompagnato dal figlio, il padrone di casa ha immediatamente notato il fumo e dato l’allarme.

I vigili del fuoco di Tolmezzo sono intervenuti tempestivamente, domando le fiamme e mettendo in sicurezza l’edificio. L’arredamento della cucina e del salotto è andato completamente distrutto, mentre i piani superiori risultano pesantemente anneriti dalla fuliggine e invasi dal fumo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario alcun intervento medico.

L’anziano proprietario è ora ospite del figlio, sempre a Tolmezzo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con certezza la dinamica e le cause dell’incendio.