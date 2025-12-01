A Monfalcone incontro al Rione Centro: i carabinieri hanno spiegato agli anziani come difendersi dalle truffe.

La sera del 27 novembre scorso i carabinieri di Monfalcone hanno incontrato la cittadinanza per un momento informativo dedicato al tema delle truffe e dei raggiri, con particolare attenzione alle persone anziane e più fragili.

L’iniziativa si è svolta presso la sede del Rione Centro di Monfalcone, alla presenza della consigliera comunale Ermenegilda Aloisio e del presidente del Rione Centro Luciano Negris. L’incontro è stato condotto dal Tenente Antonio Cerrone, comandante della Compagnia carabinieri di Monfalcone, affiancato dal luogotenente Mario Egidi, comandante della locale Stazione carabinieri.

Circa una ventina di cittadini hanno partecipato all’appuntamento, durante il quale sono state illustrate le modalità operative delle più comuni truffe recentemente messe in atto dai malintenzionati. Nel corso dell’intervento sono stati forniti consigli pratici per riconoscere tempestivamente situazioni sospette e adottare comportamenti utili a prevenire possibili raggiri.

Sono stati inoltre distribuiti dépliant informativi contenenti indicazioni di prevenzione e numeri utili. I carabinieri hanno ricordato che gli operatori delle Istituzioni non richiedono mai denaro contante, monili o pagamenti tramite bonifico e che, in caso di dubbi, è sempre opportuno contattare il 112, numero unico di emergenza, per verificare l’autenticità di telefonate o visite a domicilio.