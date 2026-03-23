Referendum Giustizia, l’Italia verso il No ma il Fvg è in controtendenza: i risultati del voto regionale

23 Marzo 2026

di Alessia Pilotto

Con le urne chiuse alle 15 di oggi, 23 marzo, in Friuli Venezia Giulia si conferma alta l’affluenza per il referendum sulla giustizia. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, circa il 61,60% degli aventi diritto nella nostra regione è andato a votare, un dato più alto rispetto alla media nazionale del 58,90%. Sempre secondo i numeri del Viminale, a Pordenone si è recato alle urne il 62,73% degli aventi diritto (la percentuale più elevata); a Gorizia il 62,01%; a Udine il 61,88% e a Trieste il 59,17%.

I risultati del referendum in Fvg.

Mentre i risultati a livello nazionale sembrano anticipare una vittoria del “No” con una percentuale attorno al 54% (alle 17.30 le sezioni scrutinate sono 55mila su 61.500 e vedono il “Sì” al 46,11% secondo i dati del Ministero), il Friuli Venezia Giulia è in decisa controtendenza.

A scrutinio quasi concluso (1.292 su 1.354 sezioni), infatti, i risultati mostrano percentuali praticamente invertite rispetto all’Italia, con il “Sì” al 54,47% e il “No” al 45,53%. Scendendo a livello provinciale, sono soprattutto Udine e Pordenone ad aver votato per la riforma della Giustizia, rispettivamente con il 57,40 e il 57,78% di elettori favorevoli. Di contro, a Gorizia e Pordenone le posizioni sono ribaltate, con i “No” in vantaggio rispettivamente con il 52,01 e il 52,86% delle preferenze.

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