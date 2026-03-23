Referendum Giustizia, l’Italia verso il No ma il Fvg è in controtendenza: i risultati del voto regionale

Con le urne chiuse alle 15 di oggi, 23 marzo, in Friuli Venezia Giulia si conferma alta l’affluenza per il referendum sulla giustizia. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, circa il 61,60% degli aventi diritto nella nostra regione è andato a votare, un dato più alto rispetto alla media nazionale del 58,90%. Sempre secondo i numeri del Viminale, a Pordenone si è recato alle urne il 62,73% degli aventi diritto (la percentuale più elevata); a Gorizia il 62,01%; a Udine il 61,88% e a Trieste il 59,17%.

I risultati del referendum in Fvg.

Mentre i risultati a livello nazionale sembrano anticipare una vittoria del “No” con una percentuale attorno al 54% (alle 17.30 le sezioni scrutinate sono 55mila su 61.500 e vedono il “Sì” al 46,11% secondo i dati del Ministero), il Friuli Venezia Giulia è in decisa controtendenza.

A scrutinio quasi concluso (1.292 su 1.354 sezioni), infatti, i risultati mostrano percentuali praticamente invertite rispetto all’Italia, con il “Sì” al 54,47% e il “No” al 45,53%. Scendendo a livello provinciale, sono soprattutto Udine e Pordenone ad aver votato per la riforma della Giustizia, rispettivamente con il 57,40 e il 57,78% di elettori favorevoli. Di contro, a Gorizia e Pordenone le posizioni sono ribaltate, con i “No” in vantaggio rispettivamente con il 52,01 e il 52,86% delle preferenze.