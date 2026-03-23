Campionato Eccellenza Fvg, il Tolmezzo ci crede fino alla fine e torna alla vittoria

Il Tolmezzo ci crede fino alla fine, ribalta la Sanvitese nel recupero e si prende tre punti d’oro in chiave salvezza. A Prodolone, nel 29° turno di Eccellenza, i ragazzi di Vincenzo Radina firmano una vittoria pesantissima al termine di una gara complicata, decisa dalla prodezza di Nagostinis e dall’incornata vincente di Solari al 93’.

Il primo tempo non è stato bello, ma i carnici hanno avuto il merito di mostrarsi più vivi e intraprendenti rispetto a una Sanvitese contratta, timorosa e poco brillante. Le occasioni sono state poche, i ritmi bassi e il gioco spesso spezzettato, ma la squadra di Radina ha dato la sensazione di stare meglio in campo, pur senza trovare la giocata decisiva.

Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a cambiare passo, alzando il baricentro e trovando l’episodio che sembrava poter indirizzare la sfida. Bella la combinazione tra Cendron e Venaruzzo, con l’azione che ha liberato Rinaldi davanti al portiere: il capitano della Sanvitese non ha sbagliato, firmando l’1-0 e facendo esplodere l’entusiasmo dei locali.

In quel momento la partita si è fatta ancora più dura per il Tolmezzo, che però non ha perso lucidità. Anziché disunirsi, i carnici hanno continuato a restare dentro la gara, cercando fino in fondo l’episodio giusto. E l’episodio è arrivato a cinque minuti dalla fine, quando Nagostinis ha inventato una giocata di altissimo livello: splendido controbalzo dalla destra e pallone sul secondo palo per l’1-1 (13^ gol stagionale per il bomber).

Il pari avrebbe già rappresentato un segnale importante, ma il Tolmezzo ha avuto il merito di non accontentarsi. I ragazzi di Radina hanno continuato a spingere anche nel recupero e al 93’ hanno completato la rimonta: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è arrivata l’incornata vincente di Solari, che ha fissato il punteggio sull’1-2 e consegnato ai carnici una vittoria di enorme peso.

Un successo che vale molto più di tre punti. Con questa impresa il Tolmezzo sale infatti a quota 36, portandosi a otto lunghezze di vantaggio sulla zona play-out e ritrovando ossigeno dopo un periodo difficile, nel quale nelle precedenti quattro partite era arrivato un solo pareggio. Una vittoria sporca, sofferta, ma proprio per questo preziosissima: il segnale più bello di una squadra che non ha mai smesso di crederci.

Ora le due settimane di sosta per il Torneo delle Regioni e la sosta di Pasqua, poi il 12 aprile si ritornerà in campo per la sfida casalinga contro il Chiarbola Ponziana.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 29^ GIORNATA

SANVITESE – TOLMEZZO 1-2

Gol:63’ Rinaldi, 84’ Nagostinis, 93’ Solari.

SANVITESE: Biasin, Gattuso, Savian, Bertoia, Bortolussi, Comand, McCannick (59’ Venaruzzo), Vecchiettini (46’ Cendron), Rinaldi, Fraschetti, Rossi (82’ Taiariol). All.. Fabio Rossitto.

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Faleschini G., Fabris (69’ De Blasi), Faleschini D., Persello (60’ Capellari), Cucchiaro (60’ Buzzi), Solari, Nagostinis, Sabidussi (63’ Motta), Sicco (71’ Leschiutta). All.: Vincenzo Radina.

ARBITRO: Dario Romano di Udine (Cargnelli-Carluccio)