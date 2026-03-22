Referendum sulla giustizia, i dati dell’affluenza in Friuli Venezia Giulia

È del 17,86% l’affluenza registrata alle ore 12 in Friuli Venezia Giulia per il referendum sulla giustizia. Un dato che colloca la regione al secondo posto in Italia, sopra la media nazionale che si attesta al 14,92%.



L’affluenza risulta sostanzialmente omogenea nei territori, con leggere differenze tra le province. Il dato più alto si registra a Gorizia (18,71%), seguita da Pordenone (17,93%), Udine (17,77%) e Trieste (17,48%).



Complessivamente sono 1.354 le sezioni attive su 1.354, a cui si aggiungono le sezioni speciali per la raccolta del voto nei luoghi di cura e detenzione.

Oltre 931 mila elettori chiamati alle urne

Sono 931mila i cittadini del Friuli Venezia Giulia chiamati al voto. La provincia con il maggior numero di elettori è Udine, con oltre 413 mila votanti distribuiti in 608 sezioni, pari al 44% del totale regionale. Seguono il Friuli occidentale (Pordenone) con 237 mila elettori su 319 sezioni, il territorio di Trieste con 177 mila elettori su 276 sezioni e il Friuli orientale (Gorizia) con 104 mila aventi diritto su 151 sezioni.



Le operazioni di voto proseguono oggi, domenica, dalle 7 alle 23, e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Lo spoglio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.