Nuove aperture e rilanci a Pordenone: segnali positivi per il commercio cittadino

Una settimana all’insegna delle nuove aperture e delle riqualificazioni commerciali restituisce fiducia al tessuto economico cittadino di Pordenone. Tra centro e quartieri, diverse attività hanno riacceso vetrine e servizi, offrendo un segnale concreto di vitalità in un contesto non semplice per il commercio.



A poche settimane dall’apertura di Sistemarredi, sempre in Corso Garibaldi, si è aggiunta sabato 21 marzo l’agenzia viaggi Giramondo, al civico 13, guidata dalla travel specialist Federica Pugliese. Martedì scorso, nel quartiere Villanova, aveva già riaperto la storica pizzeria BlueInn, grazie all’impegno della famiglia di Hiqi Santilian, che restituisce alla comunità un locale radicato nel quartiere. Sabato, infine, la famiglia Stafa — titolare della Golden Snc di Stafa Ledjo e Florjan, già attiva da due anni con un distributore e un centro di detailing per la cura dell’auto — ha fatto rinascere il distributore di carburante di via Udine, ripristinando con l’occasione anche il servizio di autolavaggio.

A tutte e tre le realtà ha portato i saluti dell’Amministrazione l’Assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto: “Sappiamo che il momento non è facile per molti esercenti, e non vogliamo ignorarlo. Proprio per questo, vedere chi sceglie di investire e di scommettere su Pordenone — una pizzeria che riapre nel suo quartiere, una nuova agenzia viaggi in centro, una famiglia che costruisce qui il proprio progetto imprenditoriale — è qualcosa che vale la pena riconoscere e ringraziare. Sono gesti concreti che danno un contributo reale alla vita della città”.



L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno ad accompagnare e sostenere le realtà imprenditoriali del territorio, consapevole delle sfide che il settore commerciale si trova ad affrontare.