La Regione Fvg apre un bando per hotel 4 stelle e ristrutturazioni

Hotel quattro stelle in Fvg, aperto il bando della Regione.

La Regione Fvg ha aperto un nuovo bando per la realizzazione di hotel e strutture ricettive da quattro stelle in su e per la ristrutturazione o l’ampliamento di quelle esistenti. Il bando, che resterà aperto fino al 17 ottobre, mette a disposizione complessivamente 10 milioni di euro per sostenere la crescita e la qualificazione del sistema dell’accoglienza regionale.

A comunicarlo è stato l’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, sottolineando l’importanza di investire in strutture di qualità per accompagnare la crescita del turismo, soprattutto internazionale. Nel triennio 2022-2024, il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento del 10% delle presenze turistiche, arrivando a 10,35 milioni.

Il bando include comuni montani, città Unesco come Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova, la Comunità del Collio e gli ex capoluoghi di provincia Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. L’investimento minimo previsto è di 4 milioni di euro, con un contributo pubblico fino al 30% delle spese ammissibili nei comuni montani e al 20% negli altri territori.

“Investire su strutture di qualità significa garantire uno sviluppo duraturo e competitivo, capace di attrarre visitatori, creare occupazione e generare ricadute positive”, ha concluso Bini. Il bando completo è consultabile sul sito della Regione.