Viabilità e divieti per la 44esima Notturna Città di Pordenone

Pordenone, viabilità e divieti per la Notturna del 27 agosto.

In occasione della competizione ciclistica a carattere agonistico “44^ Notturna Città di Pordenone – Memorial Demetrio Moras e Giuseppe Vigilante” in programma mercoledì 27 agosto, e che coinvolgerà diverse categorie di atleti (M/F Giovanissimi G4-G5 e G6, Esordienti 1° – 2° anno e Allievi) sono stati istituiti divieti e limitazioni alla viabilità.

Mercoledì 27 agosto dalle ore 16 alle 24 e fino a termine necessità, è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, indipendentemente dall’eventuale possesso di autorizzazioni in deroga, nelle seguenti vie: viale Trieste, viale Trento, piazza Risorgimento, viale Dante, p.zza Duca d’Aosta e via Cavallotti.

Dalle ore 19:30 alle 24 e fino a termine necessità è istituita la sospensione totale della circolazione, con segnaletica di divieto di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie: viale Trento, piazza Risorgimento, viale Dante, p.zza Duca d’Aosta, via Cavallotti e viale Marconi (con deviazione dei veicoli provenienti da via Beato Odorico su viale Marconi, con direzione via XXX Aprile-Largo San Giovanni).

Dalle ore 19:30 alle 24 e fino a termine necessità è istituito il divieto di accesso all’intersezione di via Matteotti con viale Marconi, con senso unico di marcia consentito per i veicoli provenienti da via Matteotti. Conseguentemente, alle intersezioni stradali limitrofe saranno disposte le opportune deviazioni e chiusure alla circolazione.

In ogni caso la sospensione totale della circolazione delle vie interessate alla competizione avrà la durata strettamente necessaria allo svolgimento della corsa.