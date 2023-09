Benzina sempre più cara, la Regione taglia ancora lo sconto carburanti

Quinto taglio sullo sconto regionale per la benzina.

Con un prezzo medio della benzina che ormai sfiora i due euro al litro, arriva un’altra brutta notizia: la giunta ha infatti deciso una nuova riduzione sullo sconto regionale per i carburanti in Fvg; si tratta di un taglio di 1 centesimo, che si aggiunge agli altri 4 centesimi di contrazione stabiliti da maggio ad oggi. I nuovi sconti saranno in vigore dal 1° al 31 ottobre.

Come cambia lo sconto regionale sulla benzina e il gasolio.

Dall’inizio del prossimo mese, quindi, i residenti dell’Area 1 (Comuni svantaggiati o più vicini al confine) avranno una riduzione sul prezzo della benzina di 24 centesimi e di 15 centesimi sul diesel. Per l’Area 2, invece, lo sconto carburante sarà pari a 17 cent sulla benzina e 11 sul diesel.

Rimane confermato l’ulteriore sconto di 5 centesimi per le auto ibride mentre chi vive in zona entro i 10 chilometri dal confine godrà di un bonus ulteriore di 10 centesimi sia per il gasolio sia per le benzina.

Intanto, i costi dei carburanti non frenano la loro corsa: il prezzo medio regionale, secondo i dati del Ministero è di 1,999 euro al litro per la benzina self e di 1,945 per il diesel (sempre in modalità self). Secondo il sito della Regione, in Fvg la benzina ha raggiunto livelli medi massimi di 2,308 euro al litro con punte di 2,349 (i minimi sono su 1,955 euro/litro); il gasolio oscilla tra una media massima di 2,213 euro al litro e una minima di 1,893.

I risparmi dal taglio dello sconto.

Si tratta della quinta riduzione consecutiva negli ultimi cinque mesi e per le casse regionali si traduce in un risparmio di circa 7mila euro al giorno: da giugno e comprendendo anche ottobre, quindi, le casse pubbliche del Fvg risparmieranno oltre un milione di euro, che sarà comunque a disposizione in caso di impennate nei prezzi del carburante. Secondo quanto annunciato, questo dovrebbe comunque essere l’ultimo taglio sull’agevolazione fino alla fine dell’anno.