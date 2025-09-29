L’annuncio dell’assessore regionale Riccardi: “Gli ospedali del Friuli sono pronti a curare i bambini in arrivo da Gaza”

Il Friuli Venezia Giulia è pronto a curare nei propri ospedali i bambini in arrivo da Gaza: ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi. “Siamo quasi al termine di una nuova missione italiana che garantirà di curare anche nei nostri ospedali bambini in arrivo da Gaza”, ha detto Riccardi, confermando la disponibilità del Friuli Venezia Giulia ad accogliere e assistere i piccoli feriti provenienti dalla Striscia.

L’iniziativa, ha ricordato, era stata proposta già settimane fa dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga in una lettera indirizzata al Governo italiano, “al di là delle sciocche e inutili strumentalizzazioni che leggiamo in queste ore”, ha precisato.

L’annuncio è arrivato nel contesto della celebrazione per i 40 anni della sezione di Maniago della Croce Rossa Italiana, che si è aperta con una Santa messa nel Duomo e si è conclusa con un evento al Centro comunitario Maniagolibero.

“I quarant’anni della Cri maniaghese sono il traguardo di uno sforzo straordinario cui la Regione non poteva mancare – ha sottolineato Riccardi -. Insieme alla Croce Rossa abbiamo superato la pandemia, accolto i profughi ucraini e affrontato tante altre emergenze”. “La Regione è al fianco di chi si prodiga nella comunità – ha aggiunto – anche nell’affrontare emergenze fuori dal nostro territorio, come dimostra l’assistenza sanitaria offerta ai bambini mutilati di Gaza”.