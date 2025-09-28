Panico e stanchezza sulla ferrata del Monte Zermula, soccorso un 12enne

Lungo la via ferrata al Monte Zermula.

Un ragazzino di 12 anni è stato colto dal panico e dalla stanchezza mentre era impegnato con il genitore e altre due persone nella salita al Monte Zermula lungo la via ferrata del versante Nord. Gli escursionisti erano sulle ultime lunghezze, quelle più verticali, quando il giovane ha manifestato difficoltà e desiderio di rinuncia per stanchezza.

Il genitore, un friulano del 1972, ha chiamato il Nue112 e ha deciso di iniziare a scendere a ritroso, per portarsi con il figlio in un punto più adatto al recupero, raggiungendo un’area meno ripida. L’altro genitore era a funghi alla base del Monte. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, che si è portata in quota a Casera Ramaz per eventuale supporto, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

L’elicottero con a bordo il tecnico di elisoccorso ha eseguito una operazione lampo di recupero al verricello, prima per il giovane, che nel frattempo si era ripreso, poi del genitore portandoli a Paularo dove c’era l’ambulanza per un controllo. La madre è stata aiutata dai finanzieri nel recupero della propria auto, la cui chiave aveva la batteria scarica.