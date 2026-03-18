Rincari dei prezzi e speculazioni, esposto del Codacons alle Procure del Fvg

Il Codacons accende i riflettori sull’andamento dei prezzi in Friuli Venezia Giulia e presenta un esposto alle Procure di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ipotizzando possibili rialzi fraudolenti e manovre speculative su diverse categorie di beni. L’associazione dei consumatori, che sta monitorando i listini con particolare attenzione al comparto dei carburanti, chiede ora l’apertura di indagini per verificare eventuali anomalie nella formazione dei prezzi al dettaglio.

Secondo quanto comunicato, l’obiettivo è accertare se gli aumenti registrati in più settori possano essere legati a fenomeni speculativi che sfruttano la situazione geopolitica internazionale, in particolare le tensioni in Medio Oriente, con ricadute dirette sui consumatori. Nel mirino non solo carburanti ed energia, ma anche gasolio agricolo, materiali edilizi, materie plastiche per imballaggi e l’intera filiera agroalimentare.

Indagini sui rincari: focus su carburanti e beni essenziali

L’esposto punta a verificare se gli incrementi dei prezzi siano effettivamente giustificati dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’approvvigionamento oppure se possano configurarsi condotte penalmente rilevanti. Le Procure potrebbero quindi disporre accertamenti investigativi, anche con il coinvolgimento della Guardia di Finanza, per analizzare nel dettaglio le dinamiche dei listini lungo tutta la filiera.



Particolare attenzione viene riservata al settore dei carburanti, dove anche piccoli aumenti possono avere un impatto economico rilevante su scala nazionale. A ciò si aggiungono segnali di rincari nel comparto agroalimentare, con possibili effetti a catena sui prezzi al consumo, già visibili su alcuni prodotti ortofrutticoli.

Rincari a catena tra edilizia, industria e agroalimentare

L’associazione evidenzia inoltre aumenti in diversi settori produttivi. Tra questi, rialzi fino al 30% per alcune materie plastiche destinate agli imballaggi, incrementi consistenti per metalli come rame, ferro e alluminio, oltre a rincari nel comparto delle costruzioni, dal calcestruzzo al bitume. Anche il legno registra aumenti tra il 10% e il 15%.



Nel settore agricolo, invece, cresce la preoccupazione per l’aumento dei costi dei fertilizzanti e delle materie prime, fattori che potrebbero riflettersi direttamente sui prezzi degli alimenti. Una dinamica che, secondo il Codacons, rischia di incidere in modo significativo sul potere d’acquisto delle famiglie.

Esposto in tutta Italia: coinvolte 104 Procure

L’iniziativa non riguarda solo il Friuli Venezia Giulia. Sono infatti 104 le Procure della Repubblica in tutta Italia destinatarie dell’esposto, con l’obiettivo di avviare verifiche su scala nazionale. Il Codacons sottolinea come le attuali tensioni geopolitiche rappresentino un contesto particolarmente delicato per l’equilibrio economico, soprattutto quando coinvolgono beni essenziali.

