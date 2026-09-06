Il gran finale del Medioevo a Valvasone con corteo, Giostra Medievale e Orcolat

ltimo giorno di festa per Medioevo a Valvasone, che oggi, domenica 6 settembre, chiude la sua 34esima edizione con una lunga giornata di spettacoli, rievocazioni, musica e attività per le famiglie. Il programma accompagnerà il pubblico dalle 10 fino alle 22.30, quando l’ammaina-bandiera metterà ufficialmente fine ai quattro giorni di manifestazione.



Il via sarà dato alle 10 in Piazza Castello con l’alzabandiera, seguito alle 10.15 da un viaggio nel Medioevo accessibile anche in LIS, realizzato insieme all’Ente Nazionale Sordi. Poco dopo riprenderanno anche il Processo al Porco e le iniziative dedicate ai bambini in Piazza Mercato, mentre dalle 11 il centro storico tornerà a riempirsi di mercanti, artigiani, musici, combattenti e artisti.

L’assedio di Valvasone e le attività per le famiglie

Uno dei primi appuntamenti più attesi è previsto alle 11.30 con l’assedio di Valvasone. Dopo gli scontri andati in scena sabato, il borgo sarà nuovamente teatro della battaglia tra gli assalitori e i suoi difensori, in una delle rievocazioni più spettacolari dell’intero programma.



Alle 12 tornerà in Piazza Castello il Processo al Porco, mentre alle 12.30 il suono dei tamburi accompagnerà la riapertura delle taverne. Nel pomeriggio spazio anche ai più piccoli: dalle 14 nel Brolo sarà riproposta l’Avventura Medievale, mentre Piazza Mercato ospiterà giochi, attività e la Caccia ai Mestieri.



La musica sarà invece protagonista alle 16.30 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove il Concentus Musicus Patavinus dell’Università di Padova proporrà “Cuncti simus concanentes”, un percorso che unirà canti gregoriani e melodie della tradizione popolare. Nello stesso momento, in Piazza Castello, andrà in scena una nuova replica del Processo al Porco.

Il grande corteo e la Giostra dei cavalieri

Alle 17 il borgo farà da cornice al grande corteggio del Conte e della corte, con figuranti in abiti storici, insegne e ornamenti che attraverseranno le vie del centro fino a Piazza Castello.



Un’ora più tardi, alle 18, il pubblico potrà assistere nel Brolo all’ultima Giostra Medievale dell’edizione, con i cavalieri impegnati nelle prove del torneo tra abilità, velocità e spettacolo. Per raggiungere Valvasone sarà disponibile anche il Treno storico “Città del Medioevo”, in partenza da Trieste e con fermate a Gorizia e Udine. L’arrivo a Casarsa è previsto alle 10.15, con successivo collegamento verso il borgo.

L’Orcolat chiude la 34esima edizione

Il momento conclusivo arriverà alle 20.30 in Piazza Castello con l’ultima rappresentazione di “Orcolat – Il risveglio della Terra”, il Teatro dei Misteri che in questa edizione lega il terremoto medievale del 1348 alla leggenda friulana dell’Orcolat e alla memoria del sisma del 1976.



Alle 22.30 l’ammaina-bandiera segnerà la conclusione ufficiale di Medioevo a Valvasone. Cala così il sipario su quattro giorni durante i quali il borgo è stato trasformato in un grande scenario medievale, con oltre 150 appuntamenti tra spettacoli, combattimenti, musica, rievocazioni e iniziative per tutte le età.