Trovato privo di sensi sul sentiero a Moggio Udinese, giovane soccorso durante il rientro

Intervento dei soccorritori nella serata di sabato 5 settembre a Moggio Udinese, dove un giovane escursionista è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero da due persone che stavano rientrando dalla frazione di Stavoli.

L’allarme è scattato tra le 20.30 e le 21.30, quando i due escursionisti hanno contattato il Nue112 dopo essersi imbattuti nel ragazzo, un giovane di Graz sulla ventina, che si trovava insieme a due coetanei.

L’intervento dei soccorritori

Sores ha quindi attivato la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso regionale. L’elicottero ha effettuato una prima perlustrazione della zona mentre le squadre di terra raggiungevano il sentiero.

Nel frattempo il giovane aveva ripreso conoscenza. È stato individuato dai soccorritori a terra e accompagnato fino al termine del sentiero, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza. Dopo essere stato visitato dal personale sanitario, il ragazzo ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Ha quindi lasciato la zona in automobile insieme ai due compagni con cui si trovava al momento dell’intervento.