Cessalto, la campata del cavalcavia sulla A4 varata in poco più di un’ora e mezza

Si sono concluse con successo e in tempi più rapidi del previsto le delicate operazioni per il varo della campata centrale del nuovo cavalcavia di via Gonelle, a Cessalto, sopra l’autostrada A4. Sono bastati appena 100 minuti per portare il manufatto all’interno dell’asse autostradale, sollevarlo e collocarlo nella posizione definitiva.



Per consentire l’intervento, dalle 21 alle 22.40 l’A4 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra San Donà di Piave e Portogruaro. La campata è stata trasportata con due carrelloni, fatti entrare nella sede autostradale attraverso appositi varchi realizzati tra le barriere di sicurezza.

Due maxi autogru per sollevare 244 tonnellate

Una volta raggiunta la posizione prevista, il manufatto è stato sollevato utilizzando due autogru con capacità rispettivamente di 400 e 500 tonnellate e successivamente posato sulla struttura del nuovo cavalcavia.



Un’operazione tecnicamente complessa che si è svolta senza problemi e con una rapidità tale da permettere di anticipare anche la riapertura dell’autostrada. Il tratto dell’A4 è infatti tornato percorribile alle 5 del mattino, circa due ore prima rispetto alle previsioni, evitando ripercussioni significative sulla circolazione.



La campata centrale rappresenta uno degli elementi principali dell’intera nuova infrastruttura. Ha una lunghezza di 62 metri, una larghezza di 12,20 metri e un peso complessivo di 244 tonnellate. La struttura è composta da 12 conci di trave saldati tra loro.

Il nuovo cavalcavia sarà lungo 116 metri

Il cantiere proseguirà nelle prossime settimane con il varo delle campate laterali, completando progressivamente la struttura che sostituirà il precedente cavalcavia, già demolito.



Una volta ultimati i lavori, il nuovo attraversamento di via Gonelle avrà dimensioni sensibilmente maggiori rispetto al passato. La lunghezza complessiva raggiungerà i 116 metri, quasi il triplo dei circa 44 metri della vecchia struttura, mentre la larghezza passerà dagli 8,6 metri precedenti agli attuali 12,20 metri. Un intervento importante lungo l’asse della A4 che, con il varo della campata centrale, compie dunque un passaggio decisivo verso il completamento.